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Hasil French Open 2026: Dejan/Felisha Angkat Koper di Babak Pertama

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 21 Oktober 2026 |17:05 WIB
Hasil French Open 2026: Dejan/Felisha Angkat Koper di Babak Pertama
Dejan Ferdinansyah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu harus tersingkir di babak pertama French Open 2026 Super 750 (Foto: X/@INABadminton)
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PARIS – Dejan Ferdinansyah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu harus tersingkir di babak pertama French Open 2026 Super 750. Ganda campuran anyar Indonesia itu takluk usai berjuang tiga gim melawan Pakkapon Teeraratsakul/Sapsiree Taerattanachai dengan poin 18-21, 21-16, dan 16-21.

Bermain di Arena Grand Paris, Paris, Prancis, Rabu (21/10/2026) sore WIB, Dejan/Felisha mendapat perlawanan ketat dari Pakkapon/Sapsiree sejak awal gim pertama. Hal itu dikarenakan kedua pasangan berusaha menampilkan performa terbaiknya.

Dejan Ferdinansya/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu (Foto: X/@INABadminton)

Sementara waktu Pakkapon/Sapsiree dapat unggul 15-9 atas Dejan/Felisha. Pola permainan wakil Thailand itu memang membuat lawan cukup mudah hilang poin.

Dalam gim pertama Dejan/Felisha harus mengakui ketangguhan Pakkapon/Sapsiree. Pasalnya, mereka takluk dari lawan dengan poin 18-21.

Dalam gim kedua, Dejan/Felisha bermain lebih agresif dengan terus menekan lawan. Namun, Pakkapon/Sapsiree juga tampil begitu percaya diri dalam memberikan perlawanan.

Saat ini Dejan/Felisha dapat unggul 12-11 atas lawan. Mereka berusaha dengan gigih untuk dapat memperlebar jarak atas Pakkapon/Sapsiree.

 

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