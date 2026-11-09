Nova Widianto Proyeksikan Amri/Nita dan Dejan/Felisha Tembus Olimpiade Los Angeles 2028

JAKARTA – Pelatih ganda campuran Pelatnas PBSI, Nova Widianto, memproyeksikan dua pasangan lolos ke Olimpiade Los Angeles 2028. Mereka adalah Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah dan Dejan Ferdinansyah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu.

"Kemungkinan ya dua pasang ini (Amri/Nita dan Dejan/Felisha) yang kami masukkan ke Road to Olympic,” kata Nova saat ditemui awak media, termasuk Okezone, di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta, dikutip Senin (9/11/2026).

“Kami berharap dua pasang ini karena yang dari kemarin kan rankingnya yang paling dekat ini," sambung mantan partner Liliyana Natsir itu.

1. Dejan/Felisha

Secara ranking, Amri/Nita saat ini menempati peringkat sembilan dunia dan sedang dalam tren positif. Beberapa prestasi apik sudah didapat di antaranya medali perak Asian Games 2026 dan perunggu BWF World Championships 2026.

Akan tetapi, Nova memberikan pengecualian kepada Dejan/Felisha yang memang baru dipasangkan sejak bulan lalu. Sebab, dari tiga turnamen yang sudah dijalani, hasil mereka tidaklah memuaskan.

"Tapi Dejan/Felisha ya tergantung dari lima pertandingan ini. Kalau hasilnya bagus, dia masih bisa ikut di turnamen besar. Tapi kalau enggak bagus hasilnya, ya mereka mungkin merangkak dari mungkin 100–300 dulu," kata Nova.

Pencapaian terbaik Dejan/Felisha di tiga turnamen Eropa adalah di Hylo Open 2026 Super 500 dengan menembus babak 16 besar. Sedangkan di Denmark Open 2026 Super 750 dan French Open 2026 Super 750, mereka langsung kandas di babak pertama.