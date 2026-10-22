Hasil 16 Besar French Open 2026: Hajar Ganda Campuran Taiwan, Amri/Nita Tembus Perempatfinal

PARIS – Pasangan ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah, sukses mengamankan tempat di babak perempatfinal French Open 2026. Kepastian tersebut didapat usai Amri/Nita tampil solid menumbangkan wakil Taiwan, Ye Hong Wei/Nicole Gonzales Chan, dua gim langsung 21-14 dan 21-12 di Arena Grand Paris, Paris, Prancis pada Kamis (22/10/2026) malam WIB.

Jalannya Pertandingan

Amri/Nita tampil meyakinkan meski sempat mendapat perlawanan dari pasangan Taiwan pada gim pertama. Ye/Nicole bahkan mampu mengamankan interval dengan keunggulan 11-8.

Selepas interval, pasangan Indonesia berusaha mengejar ketertinggalan dan perlahan menemukan ritme permainan. Upaya tersebut membuahkan hasil setelah Amri/Nita menyamakan kedudukan menjadi 14-14.

Setelah skor imbang, Amri/Nita mampu mengambil kendali pertandingan dan meninggalkan pasangan Taiwan. Mereka akhirnya menutup gim pertama dengan kemenangan 21-14.

Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah. (Foto: PBSI)

Memasuki gim kedua, pertandingan kembali berlangsung ketat karena Ye/Nicole sempat unggul lebih dahulu. Namun, Amri/Nita mampu merespons tekanan lawan hingga menyamakan kedudukan menjadi 8-8.