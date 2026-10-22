Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil 16 Besar French Open 2026: Hajar Ganda Campuran Taiwan, Amri/Nita Tembus Perempatfinal

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 22 Oktober 2026 |21:17 WIB
Hasil 16 Besar French Open 2026: Hajar Ganda Campuran Taiwan, Amri/Nita Tembus Perempatfinal
Ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi/Nita Violina. (Foto: PBSI)
A
A
A

PARIS – Pasangan ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah, sukses mengamankan tempat di babak perempatfinal French Open 2026. Kepastian tersebut didapat usai Amri/Nita tampil solid menumbangkan wakil Taiwan, Ye Hong Wei/Nicole Gonzales Chan, dua gim langsung 21-14 dan 21-12 di Arena Grand Paris, Paris, Prancis pada Kamis (22/10/2026) malam WIB.

Jalannya Pertandingan

Amri/Nita tampil meyakinkan meski sempat mendapat perlawanan dari pasangan Taiwan pada gim pertama. Ye/Nicole bahkan mampu mengamankan interval dengan keunggulan 11-8.

Selepas interval, pasangan Indonesia berusaha mengejar ketertinggalan dan perlahan menemukan ritme permainan. Upaya tersebut membuahkan hasil setelah Amri/Nita menyamakan kedudukan menjadi 14-14.

Setelah skor imbang, Amri/Nita mampu mengambil kendali pertandingan dan meninggalkan pasangan Taiwan. Mereka akhirnya menutup gim pertama dengan kemenangan 21-14.

Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah. (Foto: PBSI)
Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah. (Foto: PBSI)

Memasuki gim kedua, pertandingan kembali berlangsung ketat karena Ye/Nicole sempat unggul lebih dahulu. Namun, Amri/Nita mampu merespons tekanan lawan hingga menyamakan kedudukan menjadi 8-8.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/40/3221315/aldila_sutjiadi_bersama_janice_tjen-cpDr_large.jpg
Hasil French Open 2026: Janice Tjen/Aldila Sutjiadi Langsung Tersingkir dari Babak Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/40/3220349/novak_djokovic-Hyxq_large.jpg
Penyebab Novak Djokovic Ogah Ikut Aksi Boikot Media di French Open 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/21/40/3249292//hendra_setiawan_bersama_mohammad_ahsan-HVKx_large.jpg
Kisah Menarik Hendra Setiawan, Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Pensiun dengan Dua Impian yang Belum Tercapai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/40/3249025//herry_ip-ni1O_large.jpg
Eksperimen Ganda Putra Malaysia Tak Berjalan Manis, Begini Tanggapan Herry IP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/40/3249016//an_se_young-yhQr_large.jpg
Perasaan An Se Young Usai Lampaui Rekor Legenda Bulu Tangkis Indonesia Susy Susanti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/19/40/3248806//radithya_bayu-Ij1E_large.jpg
Usai Juara BWF World Junior Championships 2026, Radithya Bayu Berharap Masuk Pelatnas PBSI
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement