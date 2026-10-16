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MotoGP 2026: Oscar Haro Kasihan Lihat Marc Marquez Dikeroyok 4 Rider Aprilia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 16 Oktober 2026 |00:21 WIB
MotoGP 2026: Oscar Haro Kasihan Lihat Marc Marquez Dikeroyok 4 Rider Aprilia
Marc Marquez dikeroyok empat pembalap Aprilia sekaligus (Foto: Facebook/MotoGP)
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PENGAMAT MotoGP, Oscar Haro, kasihan melihat Marc Marquez dikeroyok empat pembalap Aprilia sekaligus. Ia pun menyentil tiga pembalap penunggang motor Ducati lainnya yang tidak bisa banyak membantu.

Berkaca dari klasemen MotoGP 2026, Marquez adalah penunggang motor Ducati Desmosedici GP terbaik. Ia nangkring di posisi 2 dengan nilai 353 atau hanya 2 poin dari Jorge Martin di puncak.

1. Kalah Telak

Empat rider Aprilia Racing menguasai MotoGP Mandalika 2026 (Foto: Aprilia Racing)
Empat rider Aprilia Racing menguasai MotoGP Mandalika 2026 (Foto: Aprilia Racing)

Sementara, dari balapan di MotoGP Mandalika 2026, terlihat jelas bagaimana Ducati kalah telak dari Aprilia. Pabrikan asal Noale itu menempatkan 4 pembalapnya di posisi 1-4!

Di sisi lain, Marquez lagi-lagi jadi yang terbaik di antara 6 rider Ducati dengan finis di posisi 6. Itu pun, ia masih kalah dari Pedro Acosta yang membela KTM, di posisi 5.

Dengan perebutan gelar juara dunia yang kian panas, Haro melihat Marquez kini berjuang sendirian. Sementara, Martin mungkin saja akan dibantu oleh Marco Bezzecchi, Raul Fernandez, dan Ai Ogura.

“Marc Marquez bertarung sendirian melawan 4 pembalap Aprilia. Saya pikir, tekanannya ada di Marc sekarang karena tidak ada yang bisa membantunya (dari Ducati),” kata Haro, dikutip dari cuitan Ruben Canales di akun X @RubCanales, Jumat (16/10/2026).

 

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