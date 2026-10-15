Marc Marquez Dipuji Usai Akhiri Catatan Buruk di Mandalika

JAKARTA - Pengamat MotoGP, Juan Martinez, menyatakan performa pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, cukup positif dalam MotoGP Mandalika 2026 meskipun tidak naik podium. Pasalnya, Marc Marquez punya catatan buruk saat balapan di Sirkuit Mandalika.

1. Puji Marquez

Sejak Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), masuk kalender MotoGP pada 2022, pembalap asal Spanyol itu selalu gagal finis akibat cedera, kecelakaan, atau masalah mesin. Pada akhirnya, dia berhasil finish di posisi 6 pada 2026.

Juan Martinez mengatakan posisi keenam sebenarnya sudah cukup baik untuk Marc Marquez melihat riwayat pembalap tersebut di MotoGP Mandalika. Menurutnya, Marc sebenarnya tidak menyangka dapat berada di posisi tersebut.

"Marc, dengan pikiran jernih, mendekati upaya ini untuk mengamankan gelar kesepuluhnya. Sekali lagi, saya pikir dia mengelolanya dengan sempurna. Hasil kemarin sudah merupakan pencapaian besar baginya, tentu saja melebihi ekspektasinya," kata Juan Martinez dilansir dari Motosan, Kamis (15/10/2026).

Marc Marquez di Sprint Race MotoGP Mandalika 2026 (Instagram/@marcmarquez93)

Ia menyebutkan, Marc Marquez tidak terlalu berambisi dalam MotoGP Mandalika. Ia menilai Marc Marquez lebih hati-hati dalam bermanuver demi menyudahi balapan dengan baik meskipun akhirnya di posisi keenam.

"Jadi, Marc tetaplah Marc. Dia tahu dia tidak perlu membuang energi di tempat yang tidak seharusnya, terutama untuk mencoba sampai ke balapan," kata Juan Martinez.