Kata-Kata Marc Marquez Setelah Jalani Balapan Terakhirnya di MotoGP

JAKARTA - Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, menjalani balapan terakhirnya pada musim ini di MotoGP Valencia 2026 di Sirkuit Ricardo Tormo, Minggu (29/11/2026). Ia mengaku sangat menikmati balapan pamungkasnya.

1. Kata-Kata Marc Marquez

Marc Marquez mengejutkan publik setelah mengumumkan akan pensiun pada akhir musim ini jelang MotoGP Valencia 2026. Ia memutuskan pensiun setelah meraih 8 gelar juara dunia MotoGP.

Pada balapan terakhir, pembalap berusia 33 tahun itu finish di urutan 2. Ia berada di belakang pembalap Trackhouse, Raul Fernandez.

Balapan Marquez dimulai dengan gaya khasnya. Ia melakukan manuver pengereman terlambat yang agresif di tikungan pertama, melesat dari posisi keempat ke posisi pertama.

Namun, pada akhirnya, Raul Fernandez menunjukkan kecepatan yang lebih unggul. Ia berhasil menyalip Marco Bezzecchi dan kemudian Marquez sendiri, sebelum melaju jauh hingga unggul dua detik.

Marc Marquez (Ducati Corse)

Marquez sempat memangkas selisih tersebut menjadi satu detik pada lap-lap terakhir, tetapi kehabisan waktu untuk bisa menempel ketat pembalap tim Trackhouse itu.

Setelah balapan, Marquez mengungkapkan ia menikmati balapan terakhirnya dan sempat merasa kemenangan berada dalam jangkauannya.

"Saya menikmatinya, saya sangat menikmati balapan terakhir ini; saya bahkan tersenyum di balik helm," ujar Marc Marquez kepada siaran resmi MotoGP.

"Pada satu titik, saya berpikir, 'Mungkin kemenangan bisa diraih,' dan saya pun mencoba—saya mengerahkan segalanya. Namun, ban saya sudah habis di akhir, dan Raul [Fernandez] tampil sangat cepat."