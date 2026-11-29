Respons Bos Ducati Usai Marc Marquez Kena Penalti Setelah Motornya Terbakar saat Sprint Race Valencia

Respons Bos Ducati Usai Marc Marquez Kena Penalti Setelah Motornya Terbakar saat Sprint Race Valencia (Instagram/@gpracingindonesia)

JAKARTA - Manajer Tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, menerima penalti yang dijatuhkan kepada Marc Marquez dalam sesi sprint MotoGP Grand Prix Valencia, Sabtu (28/11/2026). Namun, ia keberatan dengan alasan di balik penalti tersebut.

Proses start sesi sprint pada Sabtu kemarin di sirkuit Ricardo Tormo sempat dibatalkan karena adanya masalah teknis pada perangkat lampu start.

Di saat yang bersamaan, motor Ducati milik Marquez mengalami panas berlebih (overheat) hingga terbakar. Hal ini memaksanya beralih ke motor cadangan saat start ulang.

Namun, berdasarkan peraturan yang diberlakukan setelah insiden di mana ia meninggalkan grid untuk mengganti motor sebelum Grand Prix Amerika Serikat tahun lalu, tindakan ini membuatnya dijatuhi penalti double long lap.

1. Respons Bos Ducati

Secara harfiah menurut peraturan, keputusan steward untuk menjatuhkan penalti sudah tepat.

Akan tetapi, Tardozzi merasa keberatan karena penalti tersebut merupakan dampak dari masalah pada sistem resmi penyelenggara.

“Sesuai regulasi, jika Anda tidak kembali menggunakan motor Anda sendiri, memang itulah aturannya,” ujarnya kepada GPOne, dikutip Minggu (29/11/2026).

“Bendera merah dikibarkan karena proses start tertunda, bukan karena balapan dihentikan,” katanya.

Penyebab Marc Marquez Kena Hukuman Penalti Setelah Motor Terbakar di Sprint Race MotoGP Valencia 2026

“Jika balapan dihentikan dengan bendera merah karena alasan lain—bukan karena penundaan start—maka penggantian motor bisa dilakukan tanpa masalah,” tuturnya.

Jadi, menurutnya, dari sudut pandang regulasi, aturan tersebut telah ditafsirkan dengan benar.

“Namun, masalah sebenarnya adalah penundaan start atau setidaknya masalah teknis pada motor tersebut disebabkan oleh kegagalan fungsi pada sistem lampu start,” kata Tardozzi.

Ia menyayangkan hal tersebut.

"Secara aturan, hal itu tidak masalah, tetapi Marc bukanlah penyebab masalahnya: lampu-lampu tersebut tidak menyala—atau lebih tepatnya, lampu-lampu itu tidak padam,” katanya.