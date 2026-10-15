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Aprilia Racing Jadi Satu-satunya Tim yang Semua Pembalapnya Menang Balapan di MotoGP 2026

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 15 Oktober 2026 |14:52 WIB
Aprilia Racing Jadi Satu-satunya Tim yang Semua Pembalapnya Menang Balapan di MotoGP 2026
Aprilia Racing jadi satu-satunya tim yang semua pembalapnya menang balapan di MotoGP 2026 (Foto: Aprilia Racing)
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APRILIA Racing mencatat sebuah prestasi menggembirakan di MotoGP 2026. Sebab, mereka jadi satu-satunya tim yang seluruh pembalapnya mampu memenangi balapan musim ini.

MotoGP Mandalika 2026 jadi panggung kehebatan buat Aprilia. Empat pembalap penunggang motor Aprilia RS-GP, finis di posisi 1-4 di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

1. Semuanya Menang

Duo Aprilia Racing Marco Bezzecchi dan Jorge Martin bersaing di MotoGP 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)
Duo Aprilia Racing Marco Bezzecchi dan Jorge Martin bersaing di MotoGP 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Marco Bezzecchi yang membela tim pabrikan Aprilia Racing jadi pemenang. Runner up diduduki Raul Fernandez yang membalap untuk tim satelit SuperFile Trackhouse MotoGP Team.

Lalu, posisi tiga ditempati oleh Jorge Martin yang merupakan rekan setim Bezzecchi. Ai Ogura (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) melengkapi catatan manis Aprilia di urutan empat.

Hebatnya lagi, keempat pembalap itu masing-masing pernah memenangi balapan! Bezzecchi jadi yang terbanyak dengan lima kali naik podium teratas di MotoGP 2026.

Lalu, Martin, Fernandez, dan Ogura, masing-masing pernah satu kali menang di musim ini. Total, Aprilia meraih delapan kemenangan dari 17 seri yang sudah digelar, alias nyaris setengahnya.

 

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