Valentino Rossi Masih Tak Tergoyahkan, Ini Daftar Pembalap dengan Kemenangan Terbanyak di MotoGP

Valentino Rossi Masih Tak Tergoyahkan, Ini Daftar Pembalap dengan Kemenangan Terbanyak di MotoGP (Dok MotoGP)

JAKARTA - Valentino Rossi menempati posisi teratas dalam daftar pemenang sepanjang masa di kelas utama MotoGP. Valentino Rossi total mengemas 89 kemenangan di kelas utama.

1. Valentino Rossi Terbanyak

MotoGP telah bergulir sejak 1949. Sejak saat itu, para pembalap bergantian memenangi GP.

Valentino Rossi menempati posisi teratas dalam daftar pemenang sepanjang masa dengan rekor 89 kemenangan di kelas utama, melansir Crash, Senin (29/11/2026) Kemenangan pertamanya diraih pada tahun 2000. sementara kemenangan terakhirnya dicatatkan 17 tahun kemudian, pada tahun 2017.

Rekor tersebut dipastikan akan bertahan untuk sementara waktu. Hal itu mengingat Marc Marquez—yang berada di posisi kedua dengan 80 kemenangan—telah pensiun pada akhir musim 2026.

Dari 10 pembalap dengan jumlah kemenangan terbanyak di kelas utama, kini hanya satu yang masih aktif berkompetisi: Pecco Bagnaia.

Pemenang pertama di kelas utama adalah Harold Daniell, yang menjuarai Grand Prix Inggris tahun 1949—ajang yang saat itu digelar sebagai Isle of Man Senior TT.

valentino rossi di portimao foto ig @valeyellow46

2. Pemenang GP Terbanyak

Berikut adalah daftar lengkap para pemenang Grand Prix di kelas utama:

1. Valentino Rossi – 89 Kemenangan

2. Marc Marquez – 80 Kemenangan

3. Giacomo Agostini – 68 Kemenangan

4. Mick Doohan – 54 Kemenangan

5. Jorge Lorenzo – 47 Kemenangan

6. Casey Stoner – 38 Kemenangan

7. Mike Hailwood – 37 Kemenangan

8. Dani Pedrosa – 31 Kemenangan

9. Eddie Lawson – 31 Kemenangan

10. Pecco Bagnaia – 31 Kemenangan

11. Kevin Schwantz – 25 Kemenangan

12. Wayne Rainey – 24 Kemenangan