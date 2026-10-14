Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Penantian Panjang Berakhir! F1 Resmi Gelar Balapan di Afrika Mulai 2030-an

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 14 Oktober 2026 |10:10 WIB
Penantian Panjang Berakhir! F1 Resmi Gelar Balapan di Afrika Mulai 2030-an
F1 GP Rwanda siap digelar di 2030-an. (Foto: F1)
A
A
A

AJANG balap mobil paling bergengsi di dunia, Formula 1 (F1), dipastikan akan menyapa kembali benua Afrika setelah absen sejak tahun 1993. Kepastian ini didapat setelah F1 menjalin kesepakatan jangka panjang berdurasi 10 tahun untuk menggelar F1 GP Afrika di Rwanda.

Melalui pernyataan resminya, pihak F1 mengonfirmasi balapan jet darat ini akan dihelat di sirkuit baru yang berlokasi di Bugesera, Rwanda. Kawasan tersebut berjarak sekitar 40 kilometer di sebelah selatan ibu kota Rwanda, Kigali.

Pembangunan sirkuit baru ini diperkirakan rampung pada awal dekade 2030-an. Penyelenggaraan balapan secara perdana akan langsung dilaksanakan begitu seluruh fasilitas lintasan siap digunakan.

1. Misi Menjangkau Setiap Benua

Sirkuit di Bugesera dirancang khusus agar dapat menyatu harmonis dengan kontur alam sekitarnya. Pemanfaatan perbedaan ketinggian lahan di area tersebut diharapkan mampu menyajikan pengalaman balap yang menantang sekaligus memanjakan pandangan para penonton.

Kembali digelarnya balapan di tanah Afrika sebenarnya telah menjadi ambisi lama yang terus diperjuangkan F1. Kehadiran Rwanda di kalender balap menjadi tonggak sejarah penting untuk mewujudkan ajang kejuaraan dunia yang benar-benar inklusif.

"Hari ini adalah momen bersejarah bagi Formula 1. Dengan bergabungnya Rwanda mulai dekade mendatang, olahraga kami akan berlaga di setiap benua yang dihuni manusia," ujar Presiden F1, Stefano Domenicali, dikutip dari New Straits Times, Rabu (14/10/2026).

F1 GP Singapura 2026. (Foto: F1)
F1 GP Singapura 2026. (Foto: F1)

2. Sorotan Dunia

Presiden Rwanda, Paul Kagame, turut menyampaikan rasa bangganya atas penunjukan negaranya. Ia berharap ajang ini dapat menjadi inspirasi besar bagi generasi muda di seluruh penjuru benua Afrika.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/11/37/3247326/max_verstappen_juara_f1_gp_bahrain_2026_di_malaysia-zefW_large.jpg
Hasil F1 GP Singapura 2026: Max Verstappen Tercepat Kalahkan Charles Leclerc
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/10/37/3247123/max_verstappen-3DFH_large.jpg
Hasil Sprint Race F1 GP Singapura 2026: Max Verstappen Asapi Lewis Hamilton!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/09/37/3246890/george_russell_bersama_kimi_antonelli-a3Bo_large.jpg
Kabut Asap Selimuti Marina Bay, FIA Pastikan F1 GP Singapura 2026 Jalan Terus tapi Hiburan Luar Ruangan Siaga 1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/08/37/3246727/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_f1_gp_singapura_2026_di_vision-iv0o_large.jpeg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Singapura 2026 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/08/37/3246588/max_verstappen_juara_f1_gp_bahrain_2026_di_malaysia-qNnC_large.jpg
Daya Tarik F1 GP Singapura 2026: Kenapa Tetap Jadi Magnet Utama meski Malaysia Baru Saja Gelar Balapan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/06/37/3246271/simak_kisah_gila_valtteri_bottas_yang_memilih_gowes_ke_singapura_dari_malaysia_ketimbang_terbang_dengan_pesawat-T6Cq_large.jpg
Kisah Gila Valtteri Bottas, Pembalap F1 yang Pilih Gowes 350 Km dari Malaysia ke Singapura!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement