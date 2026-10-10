Hasil Sprint Race F1 GP Singapura 2026: Max Verstappen Asapi Lewis Hamilton!

SINGAPURA — Pembalap Tim Red Bull Racing, Max Verstappen, berhasil keluar sebagai pemenang dalam sesi sprint race Formula One (F1) GP Singapura 2026 di Sirkuit Jalan Raya Marina Bay, Sabtu (10/10/2026) sore WIB. Verstappen tampil solid dan sukses mengatasi tekanan hebat di lintasan basah untuk mengungguli rival utamanya dari Scuderia Ferrari, Lewis Hamilton.

Jalannya balapan sepanjang 20 lap ini berlangsung penuh drama dan diwarnai kekacauan. Sesi balapan bahkan sempat mengalami penundaan selama 30 menit akibat hujan deras dan badai petir yang menerjang sirkuit jelang waktu start.

Saat lampu hijau menyala, George Russell (Mercedes AMG Petronas) sempat merebut posisi terdepan dari tangan Verstappen. Namun, nasib sial langsung menimpa pembalap Mercedes tersebut di awal lap kedua saat mobilnya meluncur kencang dan menabrak pembatas di trek lurus utama yang basah.

Insiden tersebut memaksa Safety Car keluar mengawal lintasan. Verstappen yang mengambil alih pimpinan balapan berhasil mengendalikan momentum dengan sempurna selepas periode restart hingga memperlebar jarak dari kejaran lawan.

1. Balapan Penuh Drama

Di sisi lain, Lewis Hamilton (Scuderia Ferrari) menampilkan aksi start impresif dengan melesat dari posisi keenam ke urutan ketiga. Eks juara dunia tujuh kali tersebut terus membayangi Verstappen sepanjang balapan, meski akhirnya harus puas finis sebagai runner-up dengan selisih 2,5 detik.

F1 GP Singapura 2026. (Foto: F1)

Posisi ketiga berhasil diamankan oleh Charles Leclerc setelah menahan gempuran ketat dari Andrea Kimi Antonelli (Mercedes). Leclerc mengamankan podium meski sempat mengeluhkan kondisi ban perantaranya (intermediate tyres) yang mengalami aus parah.

Puncak drama terjadi pada putaran terakhir saat dua pembalap McLaren Mastercard, Lando Norris dan Oscar Piastri, saling bersinggungan ketika berebut posisi keempat. Benturan keras tersebut memaksa Piastri menyudahi balapan lebih awal (DNF).