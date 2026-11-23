Bos Ferrari Murka Usai Charles Leclerc dan Lewis Hamilton Kembali Tabrakan di F1 GP Las Vegas 2026

LAS VEGAS – Bos Tim Scuderia Ferrari, Fred Vasseur, meluapkan amarahnya setelah Charles Leclerc kembali terlibat insiden tabrakan dengan rekan setimnya, Lewis Hamilton, pada balapan Formula One (F1) GP Las Vegas 2026, Minggu 22 November 2026. Insiden di lap ke-38 tersebut merusak peluang Ferrari meraih hasil maksimal, hanya beberapa pekan setelah kedua pembalap diingatkan agar mengutamakan kepentingan tim menyusul bentrokan serupa di GP Meksiko.

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Akibat insiden itu, Leclerc dijatuhi penalti waktu 10 detik oleh pengawas balapan FIA dan harus puas finis di posisi ke-10. Sementara itu, Hamilton menyudahi balapan di urutan ketujuh setelah ketegangan di antara keduanya sudah tampak sejak awal lomba pada Sabtu waktu setempat, termasuk saat Hamilton melontarkan kata kasar lewat radio tim agar Leclerc mengalah saat ia mengejar barisan terdepan.

Vasseur menilai kejadian berulang ini sudah melewati batas toleransi dan mencederai kerja keras seluruh tim. Ia menyebut insiden di Las Vegas mencerminkan minimnya rasa hormat terhadap tim, sponsor, serta para kru yang bekerja di markas.

1. Dampak ke Tim

"Sejujurnya, sikap saya adalah sekali lagi ini lebih dari sekadar tidak dapat diterima. Saya menggunakan kata yang persis sama setelah Meksiko, tetapi ini adalah kurangnya rasa hormat. Ini kurangnya rasa hormat kepada tim, kepada sponsor, tetapi terutama kepada orang-orang yang bekerja di rumah," ujar Vasseur, dikutip dari New Straits Times, Selasa (24/11/2026).

Charles Leclerc. (Foto: Instagram/scuderiaferrari)

Vasseur mengungkapkan pihaknya sempat menyampaikan peringatan keras kepada Leclerc hanya lima tikungan sebelum tabrakan terjadi. Baginya, kesalahan tersebut murni kekeliruan profesional yang merugikan tim dalam perburuan poin.

"Saya tahu bahwa dia meminta maaf. Saya tahu bahwa dia menyesal. Namun, sekali lagi kami menghancurkan balapan hari ini yang seharusnya bisa kami jalani jauh lebih baik... kami tidak bisa kehilangan poin seperti ini. Lebih dari sekadar poin, ini soal motivasi semua orang, imbalan atas pekerjaan yang dilakukan, imbalan atas usaha, dan ini merupakan frustrasi yang besar bagi saya," tambahnya.