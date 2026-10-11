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HOME SPORTS F1 & A1

Hasil F1 GP Singapura 2026: Max Verstappen Tercepat Kalahkan Charles Leclerc

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 11 Oktober 2026 |21:24 WIB
Hasil F1 GP Singapura 2026: Max Verstappen Tercepat Kalahkan Charles Leclerc
Hasil F1 GP Singapura 2026: Max Verstappen Tercepat Kalahkan Charles Leclerc (Instagram/@maxverstappen1)
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JAKARTA - Pembalap Red Bull, Max Verstappen, berhasil menjuarai F1 GP Singapura 2026 yang digelar di Sirkuit Marina Bay, Minggu (11/10/2026). Sementara pembalap Ferrari, Charles Leclerc berada di urutan 2. 

Max Verstappen berhasil melanjutkan performa impresifnya pada F1 GP Bahrain 2026 pekan lalu. Ia berhasil meraih pole position dan memenangi Sprint Race di F1 GP Singapura 2026. 

1. Verstappen Juara

Pada race F1 GP Singapura 2026, pembalap asal Belanda itu mengincar kemenangan pertamanya di seri tersebut. Ia memulai balapan dengan posisi terdepan, diikuti duo Ferrari, yaitu Charles Leclerc dan Lewis Hamilton. 

Posisi terdepan Max Verstappen sempat terancam saat awal balapan. Namun, ia mampu mempertahankan posisi di sisi dalam untuk menahan Leclerc di belakangnya. Ia kemudian mengambil kendali dan mulai menjauh dari para pesaingnya.

Selama balapan, posisi Max Verstappen dalam memimpin balapan tidak pernah benar-benar terancam. Namun, masalah justru datang dari masalah radio yang menghambat komunikasi antara tim pit Red Bull dan sang pembalap.

Max Verstappen. (Foto: Instagram/maxverstappen1)
Max Verstappen. (Foto: Instagram/maxverstappen1)

Melansir Crash, insinyur balap Verstappen, Gianpiero Lambiase, terpaksa menggunakan pesan berkode untuk mengatur strategi di paruh kedua balapan.

Terlepas dari masalah komunikasi tersebut, Verstappen tampil begitu dominan. Juara dunia empat kali itu mampu meraih kemenangan ke-73-nya di F1.

Sementara Leclerc berada di urutan kedua. Andrea Kimi Antonelli melengkapi podium di posisi ketiga, sekaligus memperlebar keunggulannya dalam perebutan gelar juara atas rekan setimnya di Mercedes, George Russell, yang berhasil bangkit dari posisi start ke-19 untuk finis di urutan kesembilan.

 

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