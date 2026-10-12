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HOME SPORTS SPORT LAIN

Perkuat Sport Diplomacy, PYGT 2026 Bukan Ajang Biasa

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 12 Oktober 2026 |10:12 WIB
Perkuat Sport Diplomacy, PYGT 2026 Bukan Ajang Biasa
PGYT 2026 digelar sebagai ajang mempererat persahabatan sekaligus memperkuat sport diplomacy (Foto: IKAL)
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GOLF bukan hanya sekadar olahraga tetapi juga untuk memperat persahabatan sekaligus membangun kebersamaan. Hal ini ditekankan oleh Ketua Ikal Sport, Galumbang C. Sitinjak, saat membuka Purnomo Yusgiantoro Golf Tournament (PYGT) 2026.

Ajang olahraga tersebut digelar di Rancamaya Golf & Country Club, Bogor, Jawa Barat, Minggu 11 Oktober 2026. Turnamen ini diinisiasi Ikatan Keluarga Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (IKAL-Lemhannas) dan mendapat respons positif dari para peserta.

1. Kebersamaan

golf

Kompetisi ini diikuti oleh 100 peserta yang terdiri dari pengurus, anggota Ikatan Alumni Lemhannas, serta jajaran eksekutif perusahaan ini berlangsung dinamis namun penuh kebersamaan. Hal ini ditambah dengan hadirnya para purnawirawan TNI dan Polri serta tokoh nasional.

Beberapa di antaranya adalah Sekjen IKAL-Lemhannas Prof. Budi Soesilo Soepanji, Bendahara Umum Heriyadi Sukamdani, dan Komisaris Jenderal Polisi Drs. Togas Sianipar. Galumbang mengatakan, ajang ini adalah kesempatan mempererat persahabatan.

“Lebih dari sekadar kompetisi, turnamen golf merupakan kesempatan bagi kita untuk mempererat persahabatan, memperluas jaringan, membangun kebersamaan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas,” kata Galumbang, dikutip Senin (12/10/2026).

 

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