Hasil Moto2 Mandalika 2026: Izan Guevara Jadi Juara, Mario Aji Posisi ke-19

Hasil Moto2 Mandalika 2026: Izan Guevara Jadi Juara, Mario Aji Posisi ke-19 (Instagram/@izanguevara)

JAKARTA - Pembalap Blu Cru Pramac Yamaha, Izan Guevara, menjuarai Moto2 Indonesia 2026 di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Minggu (11/10/2026). Sementara pembalap Idemitsu Honda Team Asia, Mario Aji, berada di posisi ke-19.

Jalannya Balapan

Mario Aji start dari posisi ke-21. Awal balapan diwarnai adanya red flag.

Hal ini menyusul kecelakaan yang melibatkan sejumlah pembalap, yaitu David Alonso, Dani Holgado, Joe Roberts, dan Coolin Veijer, Daniel Holgado

Selang lima menit kemudian, para pembalap memulai balapan kembali setelah sebelumnya kembali ke pit stop. Balapan yang sedianya direncanakan berlangsung 22 lap kemudian dipangkas menjadi 14 lap.

Mario Aji di Moto2 2026 (Instagram/@mariosuryoaj1)

Izan Guevara berusaha menampilkan performa terbaiknya dari posisi kedua. Dia membuntuti Alex Escrig yang berada di posisi pertama karena menggunakan susunan kualifikasi, bukan hasil balapan sebelum red flag.

Pada lap ke-10, Celestino Vietti mengalami crash pada tikungan ke-10. Hal tersebut membuat bendera kuning berkibar, tetapi tidak berlangsung lama.