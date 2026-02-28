Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Tampil Gacor di Sirkuit Buriram, Pembalap Indonesia Mario Aji Tembus Kualifikasi 2 Moto2 Thailand 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 28 Februari 2026 |07:50 WIB
Tampil Gacor di Sirkuit Buriram, Pembalap Indonesia Mario Aji Tembus Kualifikasi 2 Moto2 Thailand 2026
Pembalap Tim Indonesia, Mario Suryo Aji. (Foto: Instagram/mariosuryoaji1)
BURIRAM – Pembalap kebanggaan Indonesia, Mario Aji, sukses mengamankan tempat di sesi kualifikasi 2 (Q2) Moto2 Thailand 2026. Keberhasilan ini seolah menegaskan dirinya tidak mau kalah saing dengan rekan senegaranya, Veda Ega Pratama, yang juga berhasil menembus Q2 di kelas Moto3.

Keduanya diketahui bernaung di bawah bendera yang sama, yakni Honda Team Asia. Meski berkompetisi di kelas yang berbeda, pencapaian gemilang keduanya menunjukkan progres positif bagi talenta balap Tanah Air di kancah internasional.

1. Dominasi Mario Aji di Sirkuit Buriram

Mario Aji tampil gemilang dalam sesi practice Moto2 yang berlangsung di Sirkuit Buriram, Thailand, Jumat 27 Februari 2026. Performa konsisten sejak awal sesi membuatnya menjadi salah satu pembalap yang patut diperhitungkan pada akhir pekan ini.

Pembalap berusia 21 tahun tersebut berhasil merangsek masuk ke lima besar klasemen practice Moto2. Mario Aji mencatatkan waktu terbaiknya, yakni 1 menit 34.736 detik, yang sekaligus mengantarkannya langsung ke babak kualifikasi utama.

2. Persaingan Sengit di Papan Atas

Mario Aji. Mario Suryo Aji (Foto: Instagram/mariosuryoaj1)
Mario Aji. Mario Suryo Aji (Foto: Instagram/mariosuryoaj1)

Kendati meraih hasil impresif, Mario Aji tidak boleh berpuas diri dengan catatan tersebut. Ia harus kembali berjuang ekstra keras untuk melanjutkan performa apiknya saat melakoni sesi penentuan posisi start di Q2, yang berlangsung hari ini, Sabtu (28/2/2026).

Sementara itu, posisi tercepat pada sesi ini diraih oleh pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP, Manuel Gonzalez, dengan waktu 1 menit 34.501 detik. Di urutan kedua menyusul Alex Escrig dari Forward Factory Team, serta Izan Guevara dari Blu Cru Pramac Yamaha yang melengkapi posisi tiga besar.

(Rivan Nasri Rachman)

Sports Okezone menyajikan informasi terbaru seputar dunia olahraga dengan akurat, cepat, dan terpercaya. Terus ikuti perkembangan menarik dari berbagai cabang olahraga.

