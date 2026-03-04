Ini Kisaran Gaji Pembalap Muda Asal Indonesia Mario Suryo Aji di Moto2

INI kisaran gaji pembalap muda asal Indonesia Mario Suryo Aji di Moto2. Angkanya ternyata cukup mengejutkan!

Mario terjun di Moto2 2026 bersama Honda Team Asia. Ini merupakan musim ketiganya di kelas intermediate tersebut sejak tampil pada 2024.

Sejauh ini, prestasi terbaik Mario Aji adalah finis posisi sembilan di Moto2 Amerika Serikat 2025. Sepanjang musim lalu, ia mengumpulkan 8 poin dalam 12 dari 22 seri yang diikuti.

1. Kisaran Gaji Mario Aji di Moto2

Lantas, berapa gaji Mario Aji di Moto2? Tidak ada informasi pasti mengenai angka yang didapatkan pembalap asal Madiun tersebut.

Namun, menurut laman MotoGPNews, pembalap di Moto2 mendapat gaji di kisaran 75-150 ribu Euro (setara Rp1,5-2,9 miliar) per tahun. Angka itu sangat jauh dari bayaran pembalap di MotoGP.

Bahkan, kabarnya, ada beberapa pembalap di Moto2 yang tidak mendapat gaji karena berstatus pay rider. Artinya, mereka membalap dengan membayar sejumlah uang ke tim tertentu.