Hasil Kualifikasi Moto2 Mandalika 2026: Izan Guevara Sabet Pole Position

Pembalap Moto2, Izan Guevara saat isi bensin di pinggir jalan jelang balapan di Mandalila. (Foto: Instagram/MotoGPlombok)

MANDALIKA — Hasil kualifikasi Moto2 Mandalika 2026 menyajikan aksi sengit, dengan pembalap Blu Cru Pramac Yamaha, Izan Guevara, sukses mengamankan pole position. Guevara mencatatkan waktu tercepat 1 menit 31.963 detik pada sesi kualifikasi di Sirkuit Internasional Mandalika, NTB, Sabtu (10/10/2026).

Sebanyak 14 pembalap terlebih dahulu menjalani sesi kualifikasi 1 (Q1) yang berlangsung selama 15 menit. Mereka saling sikut memperebutkan empat posisi teratas demi mengamankan tiket melaju ke Q2 dalam perebutan posisi start terdepan.

1. Pertarungan Ketat di Sesi Q1

Dalam Q1, pembalap Red Bull KTM Ajo, Collin Veijer, berhasil menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 32.325 detik. Sementara itu, ada tiga pembalap lain yang berhak melanjutkan langkah ke Q2, yakni José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), Taiyo Furusato (Idemitsu Honda), dan Joe Roberts (American Racing).

Pada sesi Q2, pembalap Blu Cru Pramac Yamaha, Izan Guevara, langsung tancap gas berusaha mencatatkan waktu terbaik. Kendati demikian, ia mendapat perlawanan ketat dan tekanan sengit dari para rivalnya.

Pada lima menit awal, pembalap KLINT Racing Team, Alex Escrig, sempat memimpin jalannya sesi. Ia menorehkan waktu 1 menit 32.255 detik.

Izan Guevara

2. Izan Guevara Kunci Posisi Terdepan

Sementara itu, Izan Guevara sempat terlempar ke posisi keempat. Ia terpaut selisih waktu +0.261 detik dari Alex.

Memasuki tiga menit menjelang berakhirnya sesi, Izan Guevara kembali tampil menghentak dan melajamkan catatan waktunya menjadi 1 menit 31.963 detik. Catatan waktu tersebut tak mampu dilampaui oleh pembalap lain hingga bendera finish dikibarkan, mengukuhkan dirinya merebut pole position.

(Rivan Nasri Rachman)

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