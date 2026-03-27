Moto2 Amerika Serikat 2026: Mario Aji Optimistis Ulangi Hasil Manis Musim Lalu

AUSTIN – Mario Suryo Aji menatap Moto2 Amerika Serikat 2026 dengan optimisme tinggi. Pasalnya, ia musim lalu bisa menembus 10 besar pada balapan yang sama.

Mario Aji memiliki memori manis di Moto2 Amerika Serikat 2026. Tahun lalu, ia tampil apik di Sirkuit COTA, Austin, Texas, dengan finis posisi sembilan setelah memulai memulai balapan dari urutan 12.

1. Antusias

Hasil manis edisi 2025 membuat Mario Aji antusias menatap Moto2 Amerika Serikat 2026. Ia bahkan sangat yakin bisa mendapatkan capaian serupa, bahkan lebih baik di COTA.

“Ya saya optimis untuk mengulangi momentum yang sama dari tahun kemarin, bahkan lebih baik lagi,” kata Mario dalam konferensi pers virtual, dikutip Jumat (27/3/2026).

“Tahun kemarin kan kami melakukan balapan di kondisi basah, jadi sepertinya minggu ini kering, dan Mario ingin mengulangi momentum itu atau bahkan lebih baik lagi di kondisi kering,” sambung pria asal Blitar, Jawa Timur, tersebut.

“Jadi, kami sudah mendapatkan momentum yang bagus di dua balapan terakhir dan Mario ingin mempertahankan itu di sini. Datanya juga sudah ada, tinggal dioptimalkan. Kami sudah ada data dari tahun lalu juga, jadi ya oke,” tambah pembalap berusia 22 tahun itu.