Hasil Practice Moto3 Mandalika 2026: Veda Ega Lolos Q2, David Almansa Belum Ada Lawan!

Veda Ega Pratama berhasil lolos ke Q2 pada sesi Practice Moto3 Mandalika 2026 (Foto: Instagram/@veda54)

LOMBOK – Hasil Practice Moto3 Mandalika 2026 sudah diketahui. Veda Ega Pratama berhasil lolos ke babak kedua kualifikasi (Q2) usai finis posisi 12 di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (9/10/2026) siang WIB.

Pembalap Honda Team Asia itu membukukan waktu tercepat 1 menit 38,040 detik. David Almansa jadi yang tercepat, disusul Maximo Quiles dan Matteo Bertelle.

Jalannya Sesi Practice

Sesi ini penting untuk mencari 14 pembalap teratas yang lolos langsung ke Q2. Dengan begitu, mereka bisa sedikit menghemat tenaga dan ban pada Sabtu 10 Oktober 2026.

Veda Ega sempat tampil oke di menit-menit awal. Ia menembus 10 besar dengan catatan waktu 1 menit 38,459 detik dan berjarak hanya 0,832 detik dari pemimpin sementara Almansa.

Pria asal Spanyol itu benar-benar sulit dihentikan. Almansa terus bertengger di puncak hingga 10 menit terakhir Practice di Moto3 Mandalika 2026.

Tapi, Quiles mulai panas. Ia menggusur sang kompatriot dengan 1 menit 37,371 detik. Almansa membalas dengan menajamkan waktunya menjadi 1 menit 37,169 detik!