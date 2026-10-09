Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Practice Moto3 Mandalika 2026: Veda Ega Lolos Q2, David Almansa Belum Ada Lawan!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 09 Oktober 2026 |13:01 WIB
Hasil Practice Moto3 Mandalika 2026: Veda Ega Lolos Q2, David Almansa Belum Ada Lawan!
Veda Ega Pratama berhasil lolos ke Q2 pada sesi Practice Moto3 Mandalika 2026 (Foto: Instagram/@veda54)
A
A
A

LOMBOK – Hasil Practice Moto3 Mandalika 2026 sudah diketahui. Veda Ega Pratama berhasil lolos ke babak kedua kualifikasi (Q2) usai finis posisi 12 di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (9/10/2026) siang WIB.

Pembalap Honda Team Asia itu membukukan waktu tercepat 1 menit 38,040 detik. David Almansa jadi yang tercepat, disusul Maximo Quiles dan Matteo Bertelle.

Veda Ega Pratama tampil di Moto3 Jepang 2026 (Foto: Honda Racing)

Jalannya Sesi Practice

Sesi ini penting untuk mencari 14 pembalap teratas yang lolos langsung ke Q2. Dengan begitu, mereka bisa sedikit menghemat tenaga dan ban pada Sabtu 10 Oktober 2026.

Veda Ega sempat tampil oke di menit-menit awal. Ia menembus 10 besar dengan catatan waktu 1 menit 38,459 detik dan berjarak hanya 0,832 detik dari pemimpin sementara Almansa.

Pria asal Spanyol itu benar-benar sulit dihentikan. Almansa terus bertengger di puncak hingga 10 menit terakhir Practice di Moto3 Mandalika 2026.

Tapi, Quiles mulai panas. Ia menggusur sang kompatriot dengan 1 menit 37,371 detik. Almansa membalas dengan menajamkan waktunya menjadi 1 menit 37,169 detik!

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/09/38/3246839/veda_ega_pratama_janji_tampil_optimal_di_moto3_mandalika_2026_hondateamasia-Ib1u_large.jpg
Janji Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama di Moto3 Mandalika 2026 yang Resmi Dimulai Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/08/38/3246651/veda_ega_pratama_siap_tempur_di_moto3_mandalika_2026_veda54-pbMm_large.jpg
Sering Menang di Sirkuit Mandalika, Veda Ega Pratama Menggila di Moto3 Mandalika 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/07/38/3246449/berapa_peringkat_pembalap_muda_veda_ega_pratama_usai_moto3_jepang_2026-orpD_large.jpg
Berapa Peringkat Pembalap Muda Veda Ega Pratama Usai Moto3 Jepang 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/07/38/3246422/veda_ega_pratama-Dt3K_large.jpg
Mario Aji dan Veda Ega Pratama Dapat Suntikan Semangat Jelang Moto2 dan Moto3 Mandalika 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/06/38/3246240/veda_ega_pratama-FyIm_large.jpg
Punya Rekor Bagus, Veda Ega Pratama Menangi Moto3 Mandalika 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/04/38/3245850/veda_ega_pratama_finis_posisi_11_di_moto3_jepang_2026_setelah_memulai_balapan_dari_urutan_18-kX5Q_large.jpg
Hasil Race Moto3 Jepang 2026: Veda Ega Pratama Finis Posisi 11, David Almansa Jadi Pemenang
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement