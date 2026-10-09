Janji Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama di Moto3 Mandalika 2026 yang Resmi Dimulai Hari Ini

PEMBALAP Indonesia, Veda Ega Pratama, berjanji memberikan yang terbaik di Moto3 Mandalika 2026. Veda Ega Pratama mengatakan, tampil di depan pendukung sendiri adalah keistimewaan yang tak ternilai.

Veda Ega Pratama datang ke seri balapan Indonesia dengan kepercayaan diri tinggi. Ia memulai aksinya di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat dari latihan bebas pertama (FP1) pada Jumat (9/10/2026) pukul 08.00 WIB. Di latihan bebas 1, Veda Ega Pratama finis di posisi 10.

Veda Ega Pratama menempati posisi 10 di latihan bebas 1 Moto3 Mandalika 2026.

1. Catatan Manis Veda Ega Pratama di Sirkuit Mandalika

Sirkuit Mandalika bukan arena yang asing untuk Veda Ega Pratama. Pembalap Honda Team Asia itu sudah beberapa kali mencatat prestasi di lintasan balap sepanjang 4,31km tersebut.

Sebelum tampil sebagai pembalap Moto3, Veda Ega Pratama sudah terlebih dulu memenangkan Race 1 dan 2 Asia Talent Cup 2023 di Sirkuit Mandalika. Kemudian tahun berikutnya, Veda Ega Pratama finis kedua di kelas Supersport 600 Asia Road Racing Championship (AARC) seri Mandalika.

Berbagai pengalaman manis itu membuat Veda Ega Pratama percaya diri menatap debut sebagai pembalap Moto3 di Sirkuit Mandalika. Menurutnya, ini menjadi kesempatan yang sangat istimewa.

"Datang ke Mandalika untuk balapan Grand Prix kandang sendiri memberikan perasaan yang sangat istimewa. Saya sudah lama menantikan momen ini, dan kini saatnya telah tiba; saya ingin sekali menikmati setiap momennya sekaligus mengerahkan seluruh kemampuan saya di lintasan," kata Veda, Okezone mengutip dari rilis resmi Honda Team Asia, Kamis (8/10/2026).

"Setelah balapan di Jepang, di mana kami berhasil finis di posisi ke-11 dan meraih poin, saya merasa termotivasi untuk terus melangkah maju. Kami tahu masih ada potensi yang bisa ditunjukkan, dan kini kami memiliki kesempatan untuk mewujudkannya di hadapan pendukung tuan rumah," sambung Veda Ega Pratama.