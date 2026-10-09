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Sering Menang di Sirkuit Mandalika, Veda Ega Pratama Menggila di Moto3 Mandalika 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 09 Oktober 2026 |00:05 WIB
Sering Menang di Sirkuit Mandalika, Veda Ega Pratama Menggila di Moto3 Mandalika 2026?
Veda Ega Pratama siap tempur di Moto3 Mandalika 2026. (Foto: Instagram/@veda_54)
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SERING menang di Sirkuit Mandalika, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menggila di Moto3 Mandalika 2026? Veda Ega Pratama yang membela Honda Team Asia, akan memulai rangkaian Moto3 Mandalika 2026 di Sirkuit Mandalika pada hari ini, Jumat (9/10/2026).

Ada dua sesi yang akan dijalani Veda Ega Pratama dan rider-rider Moto3 lain hari ini, yakni latihan bebas 1 dan latihan. Seri ke-17 Moto3 2026 yang digelar di Sirkuit Mandalika wajib dijadikan titik balik kebangkitan rider 17 tahun tersebut.

Sirkuit Mandalika sering ditaklukkan Veda Ega Pratama
Sirkuit Mandalika sering ditaklukkan Veda Ega Pratama

1. Performa Menurun

Sempat konsisten finis 10 besar di 12 seri awal Moto3 2026, Veda Ega Pratama mengalami penurunan performa dalam beberapa race terakhir. Ia bahkan gagal meraih poin setelah finis di posisi 20 pada Moto3 Aragon dan 18 di Moto3 San Marino 2026.

Beruntung dalam dua race terkni di Austria dan Jepang, Veda Ega Pratama sanggup meraih poin. Berturut-turut, rider kelahiran Gunungkidul, Yogyakarta itu finis di posisi 13 dan 11.

2. Pernah Menang di Sirkuit Mandalika

Saat turun di Asian Talent Cup 2023, Veda Ega Pratama dua kali turun di Sirkuit Mandalika. Hebatnya dalam dua race yang digelar di Sirkuit Mandalika, Veda Ega Pratama selalu keluar sebagai pemenang!

 

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