Hasil Latihan Bebas 1 Moto3 Mandalika 2026: Veda Ega Pratama Posisi 10, David Almansa Tercepat

LOMBOK – Hasil latihan bebas 1 (FP1) Moto3 Mandalika 2026 sudah diketahui. Veda Ega Pratama finis di posisi 10 pada sesi yang digelar di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (9/10/2026) pagi WIB.

Rider Honda Team Asia itu mencatatkan waktu terbaiknya 1 menit 38,746 detik. Sementara, pembalap tercepat adalah David Almansa yang diikuti Alvaro Carpe serta Maximo Quiles.

Jalannya Sesi Latihan

Para pembalap di kelas ringan langsung turun di pagi hari. Mereka berlomba-lomba untuk mencari setelan terbaik serta mencetak waktu tercepat demi mendapat momentum jelang Practce di siang hari.

Veda Ega yang merupakan pembalap tuan rumah, mendapat sorotan lebih. Apalagi, rekor remaja asal Gunungkidul tersebut cukup bagus di Mandalika, terutama di ajang Asia Talent Cup.

Namun, dalam kesempatan pertamanya, Veda Ega hanya membukukan 1 menit 39,167 detik. Ia untuk sementara duduk di posisi delapan dan tertinggal 0,833 detik dari Quiles dengan 1 menit 38,334 detik.

Sang calon juara dunia Moto3 2026 itu masih bercokol di puncak bahkan memasuki lima menit terakhir FP1. Sejauh ini, yang paling mendekati catatan waktunya adalah Almansa dengan 0,058 detik.