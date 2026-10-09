Marc Marquez dan Marco Bezzecchi Bahagia Disambut Hangat Jelang MotoGP Mandalika 2026

DUA pembalap kawakan MotoGP, Marc Marquez dan Marco Bezzecchi, bahagia mendapatkan sambutan hangat di Indonesia. Marc Marquez merasa seperti 'rockstar' ketika berada di Indonesia.

Marc Marquez dan Marco Bezzecchi merupakan salah dua pembalap yang akan tampil di MotoGP Indonesia 2026. Seri balapan ke-17 musim ini itu akan berlangsung di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 9-11 Oktober 2026.

1. Marc Marquez Belum Pernah Finis di Sirkuit Mandalika

Marc Marquez bangga disambut hangat masyarakat Indonesia. (Foto: Instagram/@motogp)

Bagi Marc Marquez, balapan di Indonesia selalu menjadi sesuatu yang spesial. Walaupun belum pernah berhasil finis di Sirkuit Mandalika, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- merasa senang dengan sambutan hangat para penggemar.

"Selalu dapat sambutan hangat dari fans di Indonesia. Kami merasa seperti 'rockstar'," kata Marquez dilansir dari akun Instagram resmi MotoGP (@motogp), Kamis (8/10/2026).

Sambutan hangat fans di Indonesia menjadi hal yang sangat berarti bagi Marquez. The Baby Alien diketahui belum pernah finis di Sirkuit Mandalika karena berbagai faktor.

Pada 2022, Marquez terjatuh saat pemanasan di lintasan balap tersebut sehingga terpaksa absen. Tahun berikutnya, Marquez kembali gagal finis lantaran terjatuh di tikungan ke-8.

Ketika sudah bersama Gresini Ducati pada 2024, Marquez kembali gagal finis karena kendala teknis pada motornya. Di tahun 2025, Marquez yang membalap untuk Ducati Lenovo gagal finis setelah jatuh karena bersenggolan dengan Bezzecchi.

Terlepas dari semua itu, Marc Marquez tetap bersemangat menatap balapan di Sirkuit Mandalika. Kehadiran penggemar muda menjadi motivasi ekstra untuknya.