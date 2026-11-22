Runtuhkan Dominasi Ducati, Aprilia Racing Segel Gelar Juara Dunia Tim MotoGP 2026!

PORTIMAO – Aprilia Racing sukses menorehkan prestasi luar biasa dengan mengunci gelar juara dunia tim MotoGP 2026 lebih awal. Kepastian tersebut diraih setelah perolehan poin pabrikan asal Italia ini tak lagi terkejar oleh pesaing terdekatnya, Ducati Lenovo.

Gelar juara ini didapat setelah Aprilia Racing berhasil mengantar dua pembalapnya, Marco Bezzecchi dan Jorge Martin, finis di lima besar sprint race MotoGP Portugal 2026. Balapan itu digelar di Sirkuit Algarve, Portimao, Portugal pada Sabtu 21 November 2026 kemarin.

Bezzecchi berhasil keluar sebagai pemenang balapan, sedangkan Martin finis di posisi kelima. Keberhasilan ini membuat Aprilia Racing mendapat tambahan poin sehingga kini genap mengumpulkan 745 angka di puncak klasemen kejuaraan tim.

1. Ungkapan Bangga Massimo Rivola

Meski masih tersisa tiga seri balapan, Aprilia Racing dipastikan menjadi juara karena mempunyai selisih 140 poin atas Ducati Lenovo. Prestasi ini membuat Aprilia Racing meraih gelar juara ke-55.

Aprilia Racing rebut gelar juara tim terbaik MotoGP 2026. (Foto: Instagram/aprilia)

Selain itu, ini menjadi gelar juara tim pertama bagi Aprilia Racing di kelas utama. CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, merasa bangga dengan pencapaian timnya musim ini. Dia mengatakan, gelar ini dipersembahkan untuk semua yang terlibat membangun tim.

"Aprilia Racing telah berkembang setiap tahunnya, berkat dedikasi semua orang di Noale," kata Rivola dikutip dari Crash, Minggu (22/11/2026).