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HOME SPORTS MOTOGP

Dari Marc Marquez hingga Veda Ega, Intip Kemeriahan Riders Parade Jelang MotoGP Mandalika 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 08 Oktober 2026 |10:26 WIB
Dari Marc Marquez hingga Veda Ega, Intip Kemeriahan Riders Parade Jelang MotoGP Mandalika 2026
Dari Marc Marquez hingga Veda Ega, Intip Kemeriahan Riders Parade Jelang MotoGP Mandalika 2026 (ITDC)
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JAKARTA - MotoGP Mandalika2026  begitu disambut antusias masyarakat Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal itu terlihat dari Riders Parade Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, kemarin.  

1. Riders Parade

Antusiasme tersebut menjadi penanda semakin kuatnya atmosfer MotoGP di NTB menjelang race di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok Tengah. Balapan tersebut digelar pada 9-11 Oktober 2026.

Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, Troy Warokka mengatakan Riders Parade ini menjadi momentum bagi kami untuk membawa semangat MotoGP lebih dekat kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Mataram dan NTB. Dia pun sangat senang parade tersebut mendapatkan sambutan hangat.

Marc Marquez jelang MotoGP Mandalika 2026 (ITDC)
Marc Marquez jelang MotoGP Mandalika 2026 (ITDC)

"Kami ingin masyarakat tidak hanya menyaksikan kompetisi di sirkuit, tetapi juga merasakan langsung atmosfer MotoGP di jantung Kota Mataram. Dimulai dari Taman Sangkareang dan berakhir di Taman Udayana, parade ini juga menjadi ruang untuk mempertemukan olahraga dengan kekayaan budaya dan antusiasme masyarakat NTB," kata Troy dalam keterangannya, Kamis (8/10/2026).

"Kehadiran para pembalap dunia bersama talenta Indonesia, Mario Aji dan Veda Pratama, diharapkan dapat semakin membangun kebanggaan dan semangat masyarakat untuk mendukung Indonesian Heroes serta menjadikan Grand Prix of Indonesia sebagai momentum bagi Indonesia untuk semakin mendunia,” ucap Troy.

2. Dari Marc Marquez hingga Veda Ega

Para pembalap yang turut ambil bagian dalam Riders Parade kali ini adalah Marc Marquez, Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, Brad Binder, dan Máximo Quiles. Selain itu, turut hadir Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal beserta jajarannya.

 

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