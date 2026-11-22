Jadwal MotoGP 2026 Hari Ini: Marc Marquez Amankan Gelar Juara Dunia Ke-8 di Portugal?

RANGKAIAN balapan utama MotoGP Portugal 2026 di Sirkuit Portimao akan berlangsung pada Minggu (22/11/2026). Balapan seri ke-21 itu akan menjadi momen spesial untuk Marc Marquez karena rider Ducati Lenovo tersebut berpotensi mengunci gelar juara dunia musim ini di GP Portugal.

Berbicara jelang balapan, pembalap Tim Aprilia Racing, Marco Bezzecchi akan memulai balapan dari posisi terdepan setelah memenangi Sprint Race, tetapi sorotan utama tetap mengarah kepada Marc Marquez yang start dari posisi kedua.

Pembalap andalan Ducati tersebut gagal mengunci gelar juara dunia ke-10 secara keseluruhan pada Sabtu 21 November 2026 setelah terjatuh di akhir Sprint Race saat berada di posisi ketiga, meski masih membawa keunggulan poin yang sangat besar.

1. Skenario Gelar Juara

Marquez berpeluang mencetak rekor delapan gelar juara dunia kelas utama sebelum seri pamungkas di Valencia apabila ia tidak kehilangan lebih dari 18 poin dari Jorge Martin. Artinya, jika Martin keluar sebagai pemenang, Marquez hanya perlu menyentuh garis finis minimal di posisi kesembilan untuk memastikan mahkota juara.

Untuk mengamankan gelar di Portimao, Marquez perlu menjaga keunggulan setidaknya 37 poin atas Jorge Martin pada akhir pekan ini. Jika Martin finis di posisi kedua, Marquez cukup menembus posisi 14 besar untuk mengunci gelar, sementara finis ketiga dari Martin membuat Marquez otomatis menjadi juara dunia berapa pun posisinya atau cukup menambah minimal satu poin.

Marc Marquez (Instagram/@marcmarquez93)

Sebaliknya, penentuan gelar harus ditunda hingga seri penutup di Valencia apabila Marquez gagal mendulang poin dan Bezzecchi memenangi balapan utama. Jika pada akhir musim terjadi jumlah poin yang sama, Marquez tetap unggul lewat countback karena memiliki jumlah kemenangan balapan utama yang lebih banyak dibandingkan Martin.

2. Starting Grid

Pada barisan depan, Fabio di Giannantonio dari tim VR46 melengkapi posisi start tiga besar bersama Bezzecchi dan Marquez. Barisan kedua diisi oleh Raul Fernandez, Alex Marquez, dan Pedro Acosta.