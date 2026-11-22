Kisah Unik Marc Marquez, Akui Nyaris Jadi Pesepakbola Sebelum Jadi Jagoan MotoGP

KISAH unik Marc Marquez, mengaku nyaris menjadi pesepakbola saat masih muda akan diulas Okezone. Pembalap Ducati Lenovo asal Spanyol, Marc Marquez, kini menjadi salah satu figur paling berpengaruh di ajang MotoGP. Statusnya itu tak lepas dari performa gemilang di lintasan serta deretan gelar juara yang telah diraih.

1. Bermimpi Jadi Pesepakbola Profesional

Meski sukses di dunia balap, Marc Marquez ternyata tidak pernah bercita-cita menjadi pembalap saat kecil. Ia justru bermimpi menjadi pesepakbola profesional. Demi mewujudkan impian tersebut, Marc Marquez bahkan sempat menjalani latihan sepakbola secara keras.

Kecintaan pada si kulit bundar itu pun diakuinya sudah tumbuh sejak masa kecil. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengaku ketertarikan yang sama masih ia rasakan hingga sekarang.

"Saya ingat ketika masih kecil, saya sangat mencintai sepakbola. Bahkan hingga kini, meski sudah menjadi pembalap motor, saya masih mengikuti perkembangan sepakbola," kata Marc Marquez, Okezone mengutip dari Speedweek, Minggu (22/11/2026).

Kecintaan pembalap 33 tahun itu pada sepakbola sebenarnya terlihat di banyak kesempatan. Sebagai pria kelahiran Catalunya, Marc Marquez dikenal sebagai pendukung setia FC Barcelona. Ia kerap menyempatkan diri menonton pertandingan langsung di stadion saat jadwal MotoGP sedang kosong.

Sebelum mengalami cedera parah pada 2020, Marc Marquez bahkan sempat menyaksikan Barcelona bertanding di Camp Nou dan bertemu langsung dengan Lionel Messi. Pada 2018, ia mengaku terkejut sekaligus tak percaya karena sang megabintang menyapanya dengan menyebut nama.