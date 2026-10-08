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Pemenang MotoGP Mandalika 2026 Akan Juara MotoGP 2026? Marc Marquez dan Jorge Martin Siap Tempur!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 08 Oktober 2026 |18:05 WIB
Pemenang MotoGP Mandalika 2026 Akan Juara MotoGP 2026? Marc Marquez dan Jorge Martin Siap Tempur!
Marc Marquez dan Jorge Martin bersaing ketat di MotoGP 2026. (Foto: Instagram/@marcmarquez93 dan @jorgemartin89)
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PEMENANG MotoGP Mandalika 2026 otomatis juara MotoGP 2026? Ada siklus menarik semenjak Sirkuit Mandalika menjadi tuan rumah ajang MotoGP pada 2022. Sebab, tiap kali pemenang balapan MotoGP Mandalika adalah rider yang sedang bersaing menjadi juara dunia, sang rider selalu keluar sebagai kampiun di akhir musim ini.

1. Francesco Bagnaia Berjaya pada 2023

Tercatat ada dua musim di mana pemenang MotoGP Mandalika keluar sebagai juara dunia di akhir musim. Momen pertama terjadi pada MotoGP Mandalika 2023 saat rider Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, keluar sebagai pemenang.

Francesco Bagnaia juara MotoGP Mandalika 2023 dan MotoGP 2023. (Foto: Instagram/@ducaticorse)
Francesco Bagnaia juara MotoGP Mandalika 2023 dan MotoGP 2023. (Foto: Instagram/@ducaticorse)

Saat itu Francesco Bagnaia bersaing ketat dengan Jorge Martin (Pramac Racing) dalam perebutan gelar juara MotoGP 2023. Pecco -sapaan akrab Francesco Bagnaia- kemudian diuntungkan dengan hasil minor yang didapat Jorge Martin di MotoGP Mandalika 2023.

Ketika Francesco Bagnaia keluar sebagai jawara MotoGP Mandalika 2023, The Martinator -julukan Jorge Martin- gagal finis! Efeknya di akhir musim, Francesco Bagnaia menjadi juara dunia dengan koleksi 467 angka, unggul 39 poin atas Jorge Martin di posisi dua.

2. Balas Dendam Jorge Martin

Setahun berselang Jorge Martin melakukan balas dendam. The Martinator keluar sebagai juara MotoGP Mandalika 2024, sedangkan Francesco Bagnaia finis di posisi tiga.

 

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