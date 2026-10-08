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Target Juara Bertahan Fermin Aldeguer di MotoGP Mandalika 2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 08 Oktober 2026 |17:03 WIB
Target Juara Bertahan Fermin Aldeguer di MotoGP Mandalika 2026
Fermin Aldeguer ingin tampil kompetitif di MotoGP Mandalika 2026. (Foto: Instagram/@ferminaldeguer_54)
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PEMBALAP Gresini Ducati, Fermin Aldeguer, berharap cuaca mendukung saat MotoGP Mandalika 2026 berlangsung di Sirkuit Mandalika. Ia menginginkan kondisi cerah agar balapan dapat berjalan sesuai harapan.

MotoGP Mandalika 2026 menjadi seri ke-17 dalam kalender musim ini. Balapan tersebut dijadwalkan berlangsung di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada 9-11 Oktober 2026.

Sirkuit Mandalika diharapkan tidak diguyur hujan pada akhir pekan ini.
Sirkuit Mandalika diharapkan tidak diguyur hujan pada akhir pekan ini.

1. Di Indonesia Mulai Musim Hujan

Pelaksanaan MotoGP Mandalika tahun ini bertepatan dengan periode musim penghujan di Indonesia. Kondisi tersebut membuat kemungkinan turunnya hujan menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan para pembalap.

Fermin Aldeguer berharap hujan tidak mengganggu jalannya balapan utama MotoGP Mandalika 2026. Pembalap asal Spanyol itu lebih memilih kondisi lintasan kering untuk bisa tampil maksimal.

“Saya tidak berpikir bahwa cuaca buruk akan datang, saya berharap. Saya lebih menginginkan cuaca cerah (di balapan),” kata Aldeguer dalam acara 'Meet & Greet BOLD Riders X Gresini Racing' di Jakarta, Rabu 7 Oktober 2026.

Meski demikian, Fermin Aldeguer memahami kondisi cuaca di Indonesia sulit diprediksi. Ia juga menegaskan siap menghadapi segala kemungkinan jika hujan turun selama rangkaian MotoGP Mandalika 2026.

“Kita tahu bahwa di periode saat ini akan sangat memungkinkan akan turun hujan, kondisi tersebut akan sama dihadapi oleh semua pembalap. Kami harus memberikan yang terbaik untuk kompetitif di segala kondisi,” tutur Fermin Aldeguer.

 

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