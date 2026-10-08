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HOME SPORTS MOTOGP

Pamer Pakai Jersey, Fermin Aldeguer Ikut Rayakan Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 08 Oktober 2026 |16:12 WIB
Pamer Pakai Jersey, Fermin Aldeguer Ikut Rayakan Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026
Fermin Aldeguer ikut rayakan Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026 (Foto: Instagram/@ferminaldeguer_54)
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LOMBOK Fermin Aldeguer bikin heboh dengan mengenakan jersey Timnas Indonesia jelang pekan balapan MotoGP Mandalika 2026. Ia mengaku ingin mengucapkan selamat atas keberhasilan Skuad Garuda juara FIFA ASEAN Cup 2026!

Seperti diketahui, Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai mengalahkan Timnas Thailand 4-2 via adu penalti setelah kedua tim bermain 2-2 selama 120 menit. Kegembiraan langsung melanda seantero negeri.

1. Pamer Jersey

Fermin Aldeguer memakai jersey Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@ferminaldeguer_54)
Fermin Aldeguer memakai jersey Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@ferminaldeguer_54)

Aldeguer menangkap kegembiraan dan euforia tersebut. Pembalap tim Gresini Racing itu kebetulan sudah berada di Indonesia sejak Senin 5 Oktober 2026 jelang MotoGP Mandalika 2026.

Alhasil, Aldeguer ikut merayakan keberhasilan Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Ia datang ke Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (8/10/2026) siang WIB, dengan memakai jersey!

“Indonesia baru juara FIFA ASEAN Cup. Karena saya punya banyak fans di sini, ini (cara saya) untuk mengucapkan selamat kepada mereka,” kata Aldeguer dalam video yang diunggah akun Instagram MotoGP @motogp, Kamis (8/10/2026).

“Halo, kami kembali. Firman di sini. Selamat Indonesia,” tulis Aldeguer dalam unggahan terbaru di akun Instagram pribadinya @ferminaldeguer_54.

 

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