Berapa Estimasi Bayaran Umbrella Girl di MotoGP Mandalika 2026?

BERAPA estimasi bayaran umbrella girl di MotoGP Mandalika 2026? Angkanya lumayan menggiurkan!

MotoGP 2026 memasuki seri ke-17. Balapan bertajuk MotoGP Mandalika 2026 itu digelar di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), 9-11 Oktober.

Serba-serbi jelang balapan tentu menarik untuk diulas. Salah satunya adalah gaji umbrella girl yang kerap jadi wajah sebuah tim, jenama, bahkan sirkuit.

1. Estimasi Bayaran Umbrella Girl di MotoGP

Lalu berapa estimasi bayaran umbrella girl di Mandalika? Tidak ada informasi pasti mengenai ini. Sebab, gadis-gadis itu biasanya dipekerjakan oleh tim dan jenama dengan besaran kontrak yang bervariasi.

Pemberian gajinya sendiri disesuaikan dengan kontrak atau perjanjian yang sebelumnya dilakukan. Misal, si gadis dibayar per event, per jam, atau per tahun.

Menurut ZipRecruiter, bayaran umbrella girl berkisar paling murah USD5,29 hingga termahal USD75 per jam. Jika dikonversi, angkanya sekira Rp95 ribu hingga Rp1,3 juta per jamnya.