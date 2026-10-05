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Fadona/Fitriani Tak Menyangka Padel Indonesia Bawa Pulang 2 Medali dari Asian Games 2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 05 Oktober 2026 |14:43 WIB
Fadona/Fitriani Tak Menyangka Padel Indonesia Bawa Pulang 2 Medali dari Asian Games 2026
Fadona Kusumawati/Fitriani Sabatini berhasil menyumbangkan medali perak di Asian Games 2026 (Foto: Okezone/Cikal Bintang)
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JAKARTA – Timnas Padel Indonesia berhasil menggondol dua medali dari Asian Games 2026. Meski cabang olahraga (cabor) tersebut baru pertama kali dipertandingkan, debut ini cukup impresif.

Dua medali itu diraih dari nomor Women's Pair. Fadona Kusumawati/Fitriani Sabatini berhasil menyumbangkan medali perak, sedangkan Novela Putria/Beatrice Gumulya sukses meraih perunggu.

Ganda putri padel Indonesia Fadona Kusumawati Fitriani Sabatani (timindonesiaofficial)

Medali emas pada nomor tersebut menjadi milik Jepang. Hasil ini membuat Timnas Padel Indonesia langsung mencatatkan prestasi pada keikutsertaan pertamanya di Asian Games.

1. Bangga

Setelah berjuang selama kurang lebih sepekan di Jepang, para atlet padel Indonesia kembali ke Tanah Air, Minggu 4 Oktober 2026 malam WIB. Mereka tiba bersama para atlet putra dan ofisial tim di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Fadona mengaku bangga dengan pencapaian yang diraihnya bersama Fitriani. Ia juga tidak menyangka bisa membawa pulang medali perak pada debut padel di Asian Games 2026.

Sejak awal, mereka tidak memasang target tinggi untuk penampilan mereka di Asian Games 2026. Fadona secara pribadi hanya menargetkan setidaknya bisa membawa pulang medali perunggu.

 

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