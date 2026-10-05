Adu Perolehan Medali Emas Asian Games 2026 Indonesia dengan Thailand, bak Bumi dan Langit?

Adu Perolehan Medali Emas Asian Games 2026 Indonesia dengan Thailand, bak Bumi dan Langit? (Dok)

JAKARTA - Perolehan medali Asian Games 2026 Indonesia dengan Thailand menarik diulas. Apakah perolehan medali emas kedua negara itu di Asian Games 2026 bak bumi dan langit?

1. Asian Games 2026

Diketahui, gelaran Asian Games 2026 sudah usai pada Minggu (4/10/2026). China menjadi juara umum Asian Games 2026 dengan torehan 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu sehingga total mengumpulkan 341 medali.

Tuan rumah Jepang berada di peringkat 2, dengan perolehan medali yang kalah jauh dari China. Jepang mengumpulkan 83 emas, 95 perak, dan 91 perak sehingga total meraup 269 medali.

2. Perbandingan Medali Thailand dan Indonesia

Lalu bagaimana perolehan medali emas negara-negara ASEAN pada ajang multievent 4 tahunan itu?

Thailand menjadi negara ASEAN dengan peringkat tertinggi pada perolehan medali Asian Games 2026. Thailand menempati peringkat 7 dengan total mengumpulkan 52 medali.

Kontingen Thailand berhasil membawa pulang 18 medali emas, 13 perak, serta 21 perunggu sehingga total mengumpulkan 52 medali. Thailand berhasil mengumpulkan emas dari sejumlah cabang olahraga andalan mereka, seperti sepak takraw, teqball, hingga atletik.

Selain itu, Thailand juga berhasil medali emas pada nomor tunggal putra bulu tangkis. Hasil ini diraih setelah Kunlavut Vitidsarn mengalahkan tunggal putra Singapura, Loh Kean Yew. Kunlavut Vitidsarn merupakan tunggal putra Thailand pertama yang berhasil meraih medali emas pada Asian Games.

Perolehan medali emas Thailand jauh di atas kontingen Indonesia.