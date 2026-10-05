Dewa United Basketball Resmi Rekrut Eks Pelatih Timnas Indonesia David Singleton untuk IBL 2027

DEWA United Basketball menunjukkan keseriusan jelang Indonesian Basketball League 2027 (IBL 2027). Mereka resmi mendatangkan mantan pelatih Timnas Indonesia David Singleton.

Singleton memang tidak asing dalam kancah bola basket Indonesia. Pasalnya, pelatih asal Amerika Serikat itu sudah berkarier di Indonesia, sejak sejak 2020 dan mencatatkan sejumlah prestasi.

Prawira Bandung dibawanya meraih gelar juara IBL 2023. Sementara, Singleton dinobatkan sebagai IBL Coach of the Year empat tahun beruntun pada 2021-2024.

1. Antusias

Singleton mengatakan sangat antusias dapat menjadi bagian dari Dewa United. Ia akan memulai perjalanan baru dalam karier dengan tim asal Banten tersebut.

“Pertama-tama, saya sangat antusias dan bahagia bisa berada di sini. Merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa mewakili Dewa United,” ujar Singleton dalam keterangannya, Senin (5/10/2026).

Pelatih berusia 38 tahun itu mengatakan sudah mengenal karakter dari Dewa United. Hal tersebut dikarenakan punya pengalaman menghadapi Anak Dewa selama bertahun-tahun.

“Setelah bertahun-tahun berkompetisi melawan Dewa, ada banyak pelajaran yang saya dapatkan, baik dari kemenangan maupun kekalahan,” kata Singleton.