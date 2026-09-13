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Hasil Asian Games 2026 : Timnas Basket Putra Indonesia Tersingkir Usai Kalah dari Arab Saudi

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 13 September 2026 |16:39 WIB
Hasil Asian Games 2026 : Timnas Basket Putra Indonesia Tersingkir Usai Kalah dari Arab Saudi
Hasil Asian Games 2026 : Timnas Basket Putra Indonesia Tersingkir Usai Kalah dari Arab Saudi (Instagram/Perbasi.ina)
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JAKARTA - Timnas basket putra Indonesia kalah dari Arab Saudi dengan poin 89-100 (21-21, 20-29, 14-20, dan 34-30 dalam pool A Asian Games 2026. Pertandingan tersebut berlangsung di Aichi International Arena, Jepang, Minggu (13/9/2026).

1. Jalannya Pertandingan

Timnas Basket Putra Indonesia dan Arab Saudi bermain dengan intensitas tinggi sejak awal kuarter pertama. Hal itu membuat jalannya laga tim berjalan ketat.

Skuad Merah Putih sempat unggul 11-8 atas Arab Saudi. Namun, Arab Saudi berusaha keras untuk mengejar ketertinggalannya. Pada kuarter pertama, Timnas basket putra Indonesia dan Arab Saudi sama kuat dengan poin 21-21. 

Pada kuarter kedua, Arab Saudi tampil lebih percaya diri. Pola permainan Arab Saudi pun menyulitkan timnas basket putra Indonesia.

Arab Saudi unggul atas timnas basket putra Indonesia dengan mendapatkan tambahan poin 29-20. Timnas basket putra Indonesia kemudian berusaha mengeluarkan performa terbaiknya meskipun tertinggal dari lawan.

Timnas basket putra Indonesia berusaha bangkit dalam kuarter ketiga. Namun, mereka dihadapkan dengan Arab Saudi yang bisa melanjutkan performa apiknya.

Kerja keras timnas basket putra Indonesia belum membuahkan hasil manis dalam kuarter ketiga. Pasalnya, mereka hanya mendapatkan tambahan poin 14 berbanding 20 dari Arab Saudi.

 

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