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Nasib Apes Timnas Basket Indonesia Jelang Asian Games 2026: Terdampak Erupsi Gunung Anak Krakatau hingga Banjir di Nagoya

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 10 September 2026 |11:05 WIB
Nasib Apes Timnas Basket Indonesia Jelang Asian Games 2026: Terdampak Erupsi Gunung Anak Krakatau hingga Banjir di Nagoya
Timnas Basket Indonesia harus mengalami nasib apes jelang Asian Games 2026 (Foto: Instagram/@perbasi.ina)
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NASIB apes harus dialami Timnas Basket Indonesia jelang Asian Games 2026. Betapa tidak, mereka harus menghadapi kendala dua bencana sekaligus sebelum tampil di ajang tersebut.

Timnas Basket Indonesia akan bertanding di Aichi International Arena, Nagoya, Jepang, pada Pool A. Mereka bersaing dengan Timnas Basket Jepang, Timnas Basket Korea Selatan, dan Timnas Basket Arab Saudi.

Timnas basket Indonesia vs Singapura (official_timnasbasket)

Di laga pertama, Timnas Basket Indonesia dijadwalkan langsung menghadapi Jepang pada Kamis (10/9/2026) sore WIB. Karena itu, mereka berangkat sejak akhir pekan lalu ke Negeri Matahari Terbit.

1. Erupsi Gunung Anak Krakatau

Celakanya, rute perjalanan mereka harus diubah imbas erupsi Gunung Anak Krakatau! Andakara Prastawa dan kawan-kawan tidak bisa terbang dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, yang ditutup sementara.

Alhasil, Timnas Basket Indonesia harus lebih dulu menempuh perjalanan darat ke Bandara Internasional Juanda di Sidoarjo, Jawa Timur. Dari sana, mereka terbang ke Jepang dengan transit di Singapura.

Beruntung, perjalanan mereka menuju Jepang tidak terkendala meski sempat harus memutar. Persiapan berjalan cukup lancar menjelang pertandingan pertama.

 

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