Hasil Kualifikasi Moto3 Jepang 2026: Veda Ega Pratama Jatuh, Start dari Posisi Ke-18

Hasil Kualifikasi Moto3 Jepang 2026: Veda Ega Pratama Jatuh, Start dari Posisi Ke-18 (Instagram/@veda_54)

JAKARTA - Pembalap Honda Team Asia, Veda Ega Pratama, harus puas start dari posisi ke-18 pada Moto3 Jepang 2026. Hasil ini didapat setelah dirinya sempat terjatuh pada kualifikasi 2 Moto3 Jepang 2026 di Sirkuit Motegi, Sabtu (3/10/2026).

1. Veda Ega Posisi 18

Imbas insiden tersebut, pembalap asal Gunung Kidul itu gagal untuk memperbaiki catatan waktunya. Ia pun harus puas berada di urutan terakhir dari 18 pembalap yang mengikuti kualifikasi 2.

Padahal, Veda Ega Pratama sempat tampil impresif pada sesi latihan, Jumat (2/10/2026). Ia mampu menyegel posisi 8 dengan catatan waktu 1 menit 55,597 detik. Ia hanya selisih 0.317 detik dari Marco Morelli, yang keluar sebagai pembalap tercepat pada sesi tersebut.

Veda Ega (Instagram/@veda_54)

Hasil positif pada sesi latihan itu membuat Veda Ega Pratama mengamankan tempat di kualifikasi 2.

Di sisi lain, pembalap Luqui Moly Dynavolt Intact GP, David Almansa, berhasil menempati pole position. Ia mencatatkan waktu 1 menit 54,572 detik.

Posisi kedua ditempati Brian Uriarte. Sementara posisi ketiga ditempati pembalap Red Bull KTM Ajo, Alvaro Carpe.