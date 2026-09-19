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HOME SPORTS MOTOGP

Punya Rekor Gila di Red Bull Ring, Veda Ega Pratama Naik Podium di Moto3 Austria 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 19 September 2026 |00:05 WIB
Punya Rekor Gila di Red Bull Ring, Veda Ega Pratama Naik Podium di Moto3 Austria 2026?
Veda Ega Pratama berpeluang naik podium di Moto3 Austria 2026. (Foto: Instagram/@veda_54)
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PEMBALAP Indonesia, Veda Ega Pratama, siap turun di seri ke-15 Moto3 2026 bertajuk Moto3 Austria 2026 yang berlangsung di Sirkuit Red Bull Ring, Austria pada 18-20 September 2026. Setelah gagal meraih poin di dua race terkini Moto3 2026, apakah Veda Ega Pratama akan bangkit di Moto3 Austria 2026?

1. Catatan Impresif Veda Ega Pratama di Sirkuit Red Bull Ring

Usut punya usut, Veda Ega Pratama memiliki catatan impresif di Sirkuit Red Bull Ring. Saat turun di Red Bull Rookies Cup 2024 dan 2025, Veda Ega Pratama empat kali balapan di Sirkuit Red Bull Ring.

Sirkuit Red Bull Ring sering ditaklukkan Veda Ega Pratama. (MotoGP.com)
Sirkuit Red Bull Ring sering ditaklukkan Veda Ega Pratama. (MotoGP.com)

Di race kedua di Sirkuit Red Bull Ring pada 2024, Veda Ega Pratama sempat finis ketiga. Hasil luar biasa dicatatkan pada 2025. Dalam dua race yang digelar di sirkuit berkarakter cepat tersebut, Veda Ega Pratama selalu finis kedua!

Bahkan pada 2025 itu, Veda Ega Pratama mencatatkan pole position di Sirkuit Red Bull Ring. Lantas, siapa pembalap yang mengalahkan Veda Ega Pratama di Sirkuit Red Bull Ring pada 2025?

Ia selalu kalah dari rider asal Spanyol, Brian Uriarte, yang keluar sebagai pemenang, Kebetulan, Brian Uriarte juga berstatus rival Veda Ega Pratama di Moto3 2026.

2. Duel Sengit Veda Ega Pratama vs Brian Uriarte?

Di klasemen Moto3 2026, Brian Uriarte yang membela Red Bull KTM Ajo untuk sementara mengungguli Veda Ega Pratama. Ia mengoleksi 154 angka, unggul 57 angka atas Veda Ega Pratama di posisi tujuh.

 

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