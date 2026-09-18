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Veda Ega Pratama Canangkan Bangkit di Moto3 Austria 2026, Siap Lupakan Hasil Buruk Beruntun

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 18 September 2026 |13:13 WIB
Veda Ega Pratama Canangkan Bangkit di Moto3 Austria 2026, Siap Lupakan Hasil Buruk Beruntun
Veda Ega Pratama siap bangkit di Moto3 Austria 2026 (Foto: Instagram/@veda_54)
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SPIELBERG – Veda Ega Pratama siap bangkit di Moto3 Austria 2026. Pembalap Honda Team Asia itu berharap bisa melupakan hasil buruk beruntun yang didapatnya di seri Aragon dan San Marino.

Pekan lalu, Veda Ega hanya mampu finis di posisi ke-18 pada balapan di Sirkuit Misano, Italia,. Hasil tersebut diraih setelah memulai lomba dari posisi ke-15 dan menjadi bahan evaluasi sebelum menghadapi balapan di Red Bull Ring.

Veda Ega Pratama tampil di Moto3 San Marino 2026 (Foto: Instagram/@veda_54)
Veda Ega Pratama tampil di Moto3 San Marino 2026 (Foto: Instagram/@veda_54)

"Saya sangat menantikan kesempatan lain di Austria. Saya tahu harus memperbaiki diri dan memahami bagian mana yang bisa ditingkatkan karena hasil di Misano bukan yang kami inginkan," kata Veda seperti dikutip dari rilis resmi Honda Team Asia, Jumat (18/9/2026).

1. Modal Positif

Remaja asal Gunungkidul itu mengaku memiliki modal positif menjelang tampil di Moto3 Austria 2026. Seri balapan tersebut akan berlangsung di Red Bull Ring, Spielberg, 18-20 September.

Menurut Veda, karakter lintasan Red Bull Ring adalah salah satu yang terbaik. Trek tersebut memiliki lintasan lurus panjang yang membuka peluang bagi para pembalap untuk melakukan manuver menyalip.

"Saya menyukai Red Bull Ring dan saya pikir lintasan ini memberi kami peluang bagus untuk bertarung karena trek lurus yang panjang dan peluang menyalip," ujarnya.

 

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