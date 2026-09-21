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Sempat Tembus Posisi 4 di Moto3 Austria 2026, Veda Ega Pratama Pasrah Keputusan Race Direction!

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 21 September 2026 |12:56 WIB
Sempat Tembus Posisi 4 di Moto3 Austria 2026, Veda Ega Pratama Pasrah Keputusan Race Direction!
Veda Ega Pratama pasrah finis ke-13 di Moto3 Austria 2026. (Foto: Instagram/@honda_team_asia)
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PEMBALAP Indonesia yang memperkuat Honda Team Asia, Veda Ega Pratama, berbicara setelah 'drama' panjang di Moto3 Austria 2026. Veda Ega Pratama mengatakan telah menerima keputusan dari tim pengawas balapan atau race direction.

Veda Ega Pratama finis di posisi 13 dalam balapan Moto3 Austria 2026. Seri balapan tersebut digelar di Red Bull Ring, Spielberg, Austria pada Minggu 21 September 2026.  Sebenarnya Veda Ega Pratama, tampil cukup impresif dalam balapan tersebut. Pembalap asal Gunungkidul, Yogyakarta, itu mampu melakukan recovery dari posisi 19 ke zona empat besar.

Veda Ega Pratama sempat melesat ke posisi 4 Moto3 Austria 2026. (Foto: Instagram/@veda_54)
Veda Ega Pratama sempat melesat ke posisi 4 Moto3 Austria 2026. (Foto: Instagram/@veda_54)

1. Veda Ega Pratama Terlibat Insiden dengan David Munoz

Namun, drama terjadi setelah Veda Ega Pratama terlibat insiden dengan pembalap Intact GP, David Munoz. Veda Ega Pratama kemudian mendapat long-lap penalti akibat insiden tersebut.

Lebih parahnya lagi, penalti tersebut harus diulang lantaran Veda Ega Pratama dianggap belum melakukannya dengan benar. Alhasil, ia harus mengakhiri balapan di posisi 13 meski sempat merangsek ke zona empat besar.

"Saya senang dengan hasil hari ini. Tentu saja, saya kecewa karena tidak bisa menyelesaikan balapan di posisi saya saat sedang bersaing ketat, namun finis di posisi ke-13 dan meraih poin tetaplah hal yang positif," kata Veda Ega Pratama, Okezone mengutip dari rilis resmi Honda Team Asia, Senin (21/9/2026).

"Saya sempat bertarung di kelompok empat besar, jadi saya merasa sangat percaya diri dan nyaman dengan motor saya," sambung runner-up Red Bull Rookies Cup 2025 tersebut.

 

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