Hasil Latihan Moto3 Jepang 2026: Tampil Impresif, Veda Ega Pratama Amankan Posisi Delapan Besar!

MOTEGI – Pembalap asal Indonesia, Veda Ega Pratama tampil impresif di sepanjang sesi latihan Moto3 Jepang 2026. Berkat penampilan apiknya di Sirkuit Motegi, Jepang pada Jumat (2/10/2026) tersebut, Veda pun berhak menempati posisi kedelapan!

Panggung balap motor kelas dunia kembali menyajikan aksi menegangkan dalam rangkaian seri pembuka di Sirkuit Motegi. Hari pertama Moto3 Jepang 2026 diwarnai oleh kejutan dramatis di menit-menit akhir sesi latihan yang menentukan tiket langsung ke Kualifikasi 2 (Q2).

Di tengah ketatnya persaingan para pembalap papan atas dunia, wakil Indonesia sukses mencuri panggung utama. Veda Pratama tampil sangat kompetitif dan berhasil menunjukkan tajinya di hadapan para rival senior.

Pembalap muda berbakat Tanah Air tersebut sukses mengamankan posisi yang sangat strategis untuk modal menghadapi babak kualifikasi berikutnya. Konsistensi yang ia tunjukkan sejak sesi awal membuktikan kapasitasnya di level internasional.

Veda Ega Pratama tampil di Moto3 San Marino 2026 (Foto: Instagram/@veda_54)

1. Aksi Gemilang Veda Pratama

Mengusung panji Honda Team Asia di kandang sendiri, Veda Pratama berhasil menggebrak barisan depan. Ia sukses mencatatkan waktu impresif yang membawanya bertengger di posisi kedelapan dalam lembar catatan waktu latihan hari Jumat ini.

Pencapaian tersebut sekaligus menempatkannya sebagai pembalap terbaik dari pabrikan Honda. Di saat banyak pembalap lain berjatuhan akibat kondisi lintasan yang licin pasca-hujan, Veda mampu tampil tenang dan menjaga fokus penuh di atas kuda besinya.

Sementara itu, perebutan posisi puncak diwarnai drama sengit di detik-detik pemungkas. Marco Morelli secara mengejutkan melesat ke posisi pertama dengan catatan waktu 1 menit 55,280 detik, menggeser Ryusei Yamanaka yang sebelumnya sempat memimpin.