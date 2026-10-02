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Kisah An Se young, Ratu Bulu Tangkis Dunia Peraih Back to Back Asian Games dan Samai Rekor Susy Susanti

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 02 Oktober 2026 |18:35 WIB
Kisah An Se young, Ratu Bulu Tangkis Dunia Peraih Back to Back Asian Games dan Samai Rekor Susy Susanti
Tunggal putri asal Korea Selatan, An Se Young. (Foto: AINAGOC)
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NAGOYA – Tunggal putri nomor satu dunia asal Korea Selatan, An Se-young tampil luar biasa di Asian Games 2026 hingga berhasil merebut medali emas di nomor individu. Hebatnya, pencapaian itu membuat An Se-young sukses meraih gelar back to back emas Asian Games!

Bertarung di hadapan publik tuan rumah, atlet berusia 24 tahun tersebut sukses membungkam wakil Jepang, Akane Yamaguchi, dua gim langsung dengan skor meyakinkan 21-17 dan 21-9. Kemenangan ini sekaligus menobatkan dirinya sebagai ratu lapangan bulutangkis yang sulit dihentikan.

Keberhasilan meraih medali emas Asian Games 2026 ini membuat An Se-young mencatatkan rekor bersejarah. Ia resmi menjadi pebulutangkis tunggal putri pertama yang mampu mempertahankan gelar juara atau melakukan back-to-back emas Asian Games secara beruntun.

1. Rekor Emas dan Sejajar dengan Legenda Susy Susanti

Pencapaian sensasional di Nagoya tersebut menambah daftar panjang koleksi trofinya tahun ini, menjadikannya gelar kedelapan sepanjang musim 2026. Dominasi sang juara Olimpiade dan dunia itu terasa begitu nyata karena ia bahkan belum terkalahkan dalam berbagai laga sejak Maret 2026 lalu.

Hebatnya lagi, total koleksi gelar internasional yang kini dikantongi An Se-young telah menyamai rekor gemilang milik legenda bulu tangkis kebanggaan Indonesia, Susy Susanti. Prestasi luar biasa ini semakin mengukuhkan namanya sebagai salah satu pebulutangkis terhebat sepanjang masa.

An Se Young
An Se Young

Usai memastikan kemenangan penutup lewat smes keras yang gagal dikembalikan lawan, An Se-young langsung menjatuhkan diri ke lapangan sambil meluapkan emosinya. Ia mengaku pencapaian luar biasa ini terasa begitu magis dan melampaui ekspektasinya.

"Ini benar-benar terasa seperti sebuah mimpi, saya sangat bahagia. Segala usaha dan kerja keras yang saya curahkan terus berbuah hasil, rasanya begitu luar biasa," ujar An Se-young, mengutip dari New Straits Times, Jumat (2/10/2026).

 

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