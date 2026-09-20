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Klasemen Sementara Moto3 Usai GP Austria 2026: Peringkat Veda Ega Pratama Disalip Hakim Danish!

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 20 September 2026 |17:28 WIB
Klasemen Sementara Moto3 Usai GP Austria 2026: Peringkat Veda Ega Pratama Disalip Hakim Danish!
Klasemen Sementara Moto3 Usai GP Austria 2026: Peringkat Veda Ega Pratama Disalip Hakim Danish! (Instagram/@veda_54)
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JAKARTA - Posisi pembalap Honda Team Asia, Veda Ega Pratama, melorot pada klasemen sementara Moto3 usai race Austria 2026, Minggu (20/9/20206). Posisi pembalap Indonesia itu turun satu tingkat hingga kini menempati urutan 8. 

1. Posisi Veda Ega Pratama Disalip Hakim Danish

Veda Ega Pratama kini mengumpulkan 100 poin. Posisinya di klasemen sementara Moto3 2026 pembalap asal Malaysia Hakim Danish. Hakim unggul 1 poin atas Veda Ega Pratama. 

Diketahui, pada race Moto3 Austria 2026, Veda Ega Pratama harus puas finish di posisi ke-13. Padahal, ia sebelumnya mampu tampil impresif. 

Start dari posisi ke-19, pembalap asal Gunungkidul itu sukses melewati sejumlah pembalap di depannya. Bahkan, ia sempat menempati posisi ke-14 pada pertengahan lomba. 
 

Veda Ega Pratama
Veda Ega Pratama

Ia bertarung sengit dengan rombongan pembalap lainnya untuk memperebutkan posisi 4. Di tengah ketatnya perlombaan itu, Veda Ega Pratama sempat mengalami senggolan dengan David Munoz. 

Akibat insiden ini, David Munoz keluar lintasan.Veda Ega Pratama dianggap bersalah hingga dikenai hukuman long lap penalty. 

Posisi Veda Ega Pratama pun melorot usai kena long lap penalty. Ia pun harus puas finish di urutan ke-13. Sementara Hakim Danish mampu finish di urutan 9. 

Hal inilah yang membuat posisi Veda Ega tergeser oleh Hakim Danish. Veda Ega Pratama harus puas mendapatkan tambahan 3 poin, sementara Hakim Danish mendapatkan tambahan 7 poin.  

 

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