Erick Thohir Ungkap Presiden Prabowo Terharu Atlet Indonesia Berhasil Kibarkan Merah Putih di Asian Games 2026

Erick Thohir Ungkap Presiden Prabowo Terharu Atlet Indonesia Berhasil Kibarkan Merah Putih di Asian Games 2026 (Okezone/Cikal Bintang)

TANGERANG - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Erick Thohir, menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto kepada para atlet yang berjuang di Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Erick mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto bangga dan terharu atas perjuangan dan prestasi para atlet Indonesia di Asian Games 2026.

1. Rombongan Kembali ke Tanah Air

Sebagian Kontingen Indonesia Asian Games Aichi-Nagoya telah tiba di Tanah Air pada Kamis (1/10/2026) dini hari WIB. Para atlet yang tiba berasal dari cabang olahraga (cabor) bulu tangkis dan angkat besi.

Rombongan bulu tangkis lebih dahulu tiba dan mendapat seremoni penyambutan pada pukul 00.10 WIB. Setelah itu, rombongan angkat besi tiba dan menerima pengalungan bunga dari Erick Thohir.

Erick Thohir sambut atlet berprestasi di Asian Games 2026 (Cikal Bintang)

Erick memberikan apresiasi atas perjuangan para atlet Indonesia di Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Bulu tangkis bahkan berhasil melampaui target dengan torehan dua medali emas, satu perak, dan tiga perunggu.

Dua medali emas tersebut dipersembahkan dari nomor beregu putra dan pasangan ganda putra, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. Sementara itu, angkat besi memenuhi target dengan menyumbangkan satu emas dan satu perunggu.

Medali emas angkat besi diraih Rahmat Erwin Abdullah dari kelas 75 kilogram putra. Rahmat mencatatkan total angkatan 366 kilogram, sedangkan medali perunggu dipersembahkan Luluk Diana Tri Wijayana dari kelas 49 kilogram putri dengan total angkatan 191 kilogram.

2. Presiden Prabowo Terharu

Erick mengungkapkan, prestasi ini membuat Presiden Prabowo Subianto bangga. Presiden Prabowo menyampaikan salam kepada semua atlet, terkhusus yang telah menorehkan prestasi.

"Saya sudah sampaikan kepada semua atlet salam dari Bapak Presiden langsung. Bapak Presiden terharu dan bangga anak muda Indonesia bisa mengibarkan bendera Merah Putih di Jepang saat ini," ungkap Erick menyampaikan pesan Presiden Prabowo kepada awak media, di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Kamis (1/10/2026).