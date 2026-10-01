Veddriq Leonardo Raih Emas Asian Games 2026 Cabang Olahraga Panjat Tebing Malam Ini?

VEDDRIQ Leonardo meraih emas Asian Games 2026 cabang olahraga panjat tebing nomor speed putra hari ini? Kamis (1/10/2026) mulai pukul 18.00 WIB, akan digelar babak perempatfinal, semifinal dan final cabang olahraga panjat tebing nomor speed putra Asian Games 2026.

Dua atlet Panjat tebing Indonesia, Veddriq Leonardo dan Aditya Tri Syahria akan turun di nomor tersebut. Mereka lolos ke perempatfinal setelah tampil impresif di babak kualifikasi pada Rabu 30 September 2026 siang WIB.

Aditya pecahkan rekor di kualifikasi. (Foto: Instagram/@timindonesiaofficial)

Veddriq Leonardo menempati posisi lima di kualifikasi dengan 4,78 detik. Bagaimana dengan Aditya Tri Syahria? Aditya Tri Syahria lebih impresif lagi. Ia keluar sebagai tercepat di kualifikasi dengan catatan waktu 4,62 detik!

Catatan itu membuat Aditya Tri Syahria memecahkan rekor Asian Games yang sebelumnya dipegang Veddriq Leonardo. Di Asian Games 2022, Veddriq Leonardo mencetak waktu 4,92 detik.

1. Hadangan dari Atlet Negara Lain

Aditya Tri Syahria dan Veddriq Leonardo berpeluang meraih medali hari ini, meskipun tidak akan mudah melakukannya. Penyebabnya jelas karena atlet-atlet dari negara lain juga berpotensi menyulitlan.

Di babak kualifikasi saja, Aditya mendapatkan perlawanan sengit dari atlet asal China, Jianguo Long. Aditya hanya unggul 0,02 detik atas atlet asal China tersebut.