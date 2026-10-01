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Leo/Daniel Sumbang Medali Emas di Asian Games 2026, Erick Thohir: Alhamdulillah

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 01 Oktober 2026 |01:10 WIB
Leo/Daniel Sumbang Medali Emas di Asian Games 2026, Erick Thohir: Alhamdulillah
Menpora RI Erick Thohir bersyukur medali emas kembali hadir di Asian Games 2026 lewat Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin (Foto: NOC Indonesia)
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MENPORA RI, Erick Thohir, bersyukur Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin sanggup meraih medali emas di Asian Games 2026. Ia mengapresiasi perjuangan keras tim dalam meraih prestasi di cabang olahraga (cabor) bulu tangkis.

Dalam laga final, Leo/Daniel berhasil mengalahkan pasangan China Liang Weikeng/Wang Chang dengan poin 18-21, 21-13, dan 21-18. Pertandingan tersebut berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Ichinomiya, Jepang, Selasa 29 September 2026.

1. Mengucap Syukur

Leo/Daniel dan Fajar/Fikri berdiri di podium Asian Games 2026 (Foto: NOC Indonesia)
Leo/Daniel dan Fajar/Fikri berdiri di podium Asian Games 2026 (Foto: NOC Indonesia)

Erick pun mengucap syukur atas raihan Leo/Daniel. Apalagi, keduanya dinilai sukses mengembalikan medali emas yang sudah jadi tradisi ganda putra Indonesia di ajang Asian Games yang terakhir kali diraih Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon pada 2018.

“Alhamdulillah, emas untuk Indonesia di Asian 2026. Pasangan ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, berhasil mempersembahkan medali emas untuk Merah Putih setelah mengalahkan pasangan China di partai final,” ujar Erick, dikutip Kamis (1/10/2026).

“Kemenangan ini sekaligus mengembalikan emas ganda putra Asian Games ke Indonesia setelah terakhir diraih pada 2018. Selamat dan terima kasih atas perjuangannya. Ini prestasi yang membanggakan untuk Indonesia,” imbuh pria yang juga Ketua Umum PSSI itu.

Emas Leo/Daniel juga mengantar bulu tangkis mempersembahkan dua emas. Itu melampaui target awal yang disepakati antara Kemepora RI dengan Komite Olimpiade Indonesia (KOI/NOC Indonesia) dan para pengurus cabor, yaitu satu emas.

 

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