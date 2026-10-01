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Fajar Alfian Putuskan Asian Games 2026 Jadi Keikutsertaan yang Terakhir

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 01 Oktober 2026 |00:10 WIB
Fajar Alfian Putuskan Asian Games 2026 Jadi Keikutsertaan yang Terakhir
Fajar Alfian memutuskan Asian Games 2026 jadi partisipasi terakhirnya (Foto: NOC Indonesia)
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PEBULU tangkis ganda putra Indonesia, Fajar Alfian, memutuskan Asian Games 2026 jadi partisipasi terakhirnya. Ia merasa sudah waktunya menyerahkan tongkat estafet kepada pemain yang lebih junior.

Fajar turut berkontribusi membawa Tim Bulu Tangkis Indonesia merebut medali emas di nomor beregu pada cabang olahraga (cabor) bulu tangkis Asian Games 2026. Selain itu, ia menyumbang medali perunggu di nomor perorangan bersama Muhammad Shohibul Fikri.

1. Terasa Spesial

Tim Bulu Tangkis Putra Indonesia merebut medali emas Asian Games 2026 (Foto: NOC Indonesia)
Tim Bulu Tangkis Putra Indonesia merebut medali emas Asian Games 2026 (Foto: NOC Indonesia)

Pemain asal Jawa Barat itu mengatakan, dua medali tersebut memang begitu spesial buatnya dalam edisi kali ini. Pasalnya, ia tidak akan ambil bagian dalam Asian Games edisi selanjutnya 

"Satu lagi medali untuk dikenang. Bukan akhir yang saya bayangkan, tapi tetap sebuah perjalanan yang saya syukuri,” tulis Fajar di Instagram pribadinya @fajaaralfian95, dikutip Kamis (1/10/2026).

"Dan ini adalah Asian Games terakhir saya, setelah melewati berbagai generasi dari 2018-2022-2026," tambah atlet berusia 31 tahun tersebut.

Fajar mengatakan, perjalanannya dalam Asian Games 2026 memang tidak mudah. Ia berterima kasih kepada Fikri yang telah bekerja sama dengan baik.

 

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