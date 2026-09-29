Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2026, Selasa 29 September Pukul 18.00 WIB: Emas Leo/Daniel Bawa Indonesia Naik!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 29 September 2026 |18:13 WIB
Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2026, Selasa 29 September Pukul 18.00 WIB: Emas Leo/Daniel Bawa Indonesia Naik!
Simak update klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2026 hingga Selasa (29/9/2026) pukul 18.00 WIB (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2026 hingga Selasa (29/9/2026) pukul 18.00 WIB sudah diketahui. Peringkat Kontingen Indonesia naik satu setrip berkat medali emas dari cabang olahraga (cabor) bulu tangkis!

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin berhasil mempersembahkan kepingan mulia itu di nomor perorangan sektor ganda putra. Mereka menang 19-21, 21-13, dan 21-18, atas Liang Weikeng/Wang Chang di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Ichinomiya, Jepang.

1. Medali Emas Ketiga

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin meraih medali emas Asian Games 2026 (Foto: NOC Indonesia)
Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin meraih medali emas Asian Games 2026 (Foto: NOC Indonesia)

Itu merupakan medali emas ketiga buat Kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Sebelumnya, dua koleksi lain disumbangkan Tim Bulu Tangkis Indonesia dari nomor beregu putra dan cabor angkat besi via Rahmat Erwin Abdullah.

Berkat tambahan emas ketiga itu, peringkat Indonesia naik satu setrip ke urutan 15. Total, atlet-atlet Tanah Air sudah mengoleksi 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu, hingga Selasa (29/9/2026) sore WIB.

Bulu tangkis sejauh ini jadi cabor tersukses buat Indonesia. Leo/Daniel dan kawan-kawan menyumbangkan dua emas, satu perak, dan tiga perunggu.

Tambahan satu perak diraih oleh pasangan ganda campuran Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah. Capaian dua medali emas ini sudah sesuai dengan perkiraan dari PBSI.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/40/3244909/leo_rolly_carnando_dan_daniel_marthin-DzCw_large.jpg
Sabet Emas Asian Games 2026, Leo/Daniel: Kalau Enggak Sekarang Kapan Lagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/43/3244899/timnas_voli_putra_indonesia-Cz9m_large.jpg
Hasil Timnas Voli Putra Indonesia vs Iran di Asian Games 2026: Kalah 2-3, Boy Arnez Cs Gagal Lolos Perempatfinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/40/3244893/klasemen_sementara_perolehan_medali_asian_games_2026_setelah_leo_dan_daniel_raih_emas_humas_pp_pbsi-59Cm_large.jpg
Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2026 Setelah Leo/Daniel Raih Emas Bulu Tangkis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/40/3244892/leo_rolly_bersama_daniel_marthin-yvjr_large.jpg
Breaking News: Leo/Daniel Sumbang Medali Emas Asian Games 2026 Usai Kalahkan Jagoan China!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/43/3244846/i_made_pajar_ariyana-kobE_large.jpg
Hasil Selancar Asian Games 2026: I Made Pajar Ariyana Sumbang Medali Perak untuk Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/40/3244839/an_se_young-vJkh_large.jpg
Kisah Pengakuan An Se-young, Ratu Bulu Tangkis Dunia yang Sebut Main di Asian Games 2026 bak Sasaran Pembunuhan
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement