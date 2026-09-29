Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2026, Selasa 29 September Pukul 18.00 WIB: Emas Leo/Daniel Bawa Indonesia Naik!

Simak update klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2026 hingga Selasa (29/9/2026) pukul 18.00 WIB (Foto: NOC Indonesia)

KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2026 hingga Selasa (29/9/2026) pukul 18.00 WIB sudah diketahui. Peringkat Kontingen Indonesia naik satu setrip berkat medali emas dari cabang olahraga (cabor) bulu tangkis!

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin berhasil mempersembahkan kepingan mulia itu di nomor perorangan sektor ganda putra. Mereka menang 19-21, 21-13, dan 21-18, atas Liang Weikeng/Wang Chang di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Ichinomiya, Jepang.

1. Medali Emas Ketiga

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin meraih medali emas Asian Games 2026 (Foto: NOC Indonesia)

Itu merupakan medali emas ketiga buat Kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Sebelumnya, dua koleksi lain disumbangkan Tim Bulu Tangkis Indonesia dari nomor beregu putra dan cabor angkat besi via Rahmat Erwin Abdullah.

Berkat tambahan emas ketiga itu, peringkat Indonesia naik satu setrip ke urutan 15. Total, atlet-atlet Tanah Air sudah mengoleksi 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu, hingga Selasa (29/9/2026) sore WIB.

Bulu tangkis sejauh ini jadi cabor tersukses buat Indonesia. Leo/Daniel dan kawan-kawan menyumbangkan dua emas, satu perak, dan tiga perunggu.

Tambahan satu perak diraih oleh pasangan ganda campuran Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah. Capaian dua medali emas ini sudah sesuai dengan perkiraan dari PBSI.