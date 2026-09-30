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Sejarah! Janice Tjen Duet dengan Venus Williams di Guangzhou Open 2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 30 September 2026 |17:46 WIB
Sejarah! Janice Tjen Duet dengan Venus Williams di Guangzhou Open 2026
Janice Then dan Venus Williams akan berduet di Guangzhou Open 2026. (Foto: Instagram/@janicetjen dan @venuswilliams)
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PETENIS putri Indonesia Janice Tjen mendapat kesempatan berpasangan dengan legenda tenis dunia, Venus Williams, pada Guangzhou Open 2026. Keduanya dijadwalkan tampil di nomor ganda setelah Venus memperoleh wild card untuk nomor tunggal dan ganda.

Kepastian tersebut diumumkan melalui laman resmi WTA. Guangzhou Open 2026 juga menjadi turnamen pertama Venus di Asia sejak terakhir kali tampil di Tianjin pada 2019.

1. Prestasi Venus Williams sebagai Petenis

Venus Williams siap tempur di Guangzhou Open 2026.
Venus Williams siap tempur di Guangzhou Open 2026.

Venus Williams tercatat telah mengoleksi tujuh gelar Grand Slam sepanjang kariernya. Petenis berusia 46 tahun itu kembali dijadwalkan tampil di nomor tunggal dan ganda setelah sebelumnya berlaga di Amerika Serikat (AS) Open 2026 dengan status wild card.

Pada AS Open 2026, Venus tersingkir pada babak pertama nomor tunggal. Ia kemudian tampil di nomor ganda bersama sang adik, Serena Williams, yang telah mengoleksi 23 gelar Grand Slam.

Venus dan Serena menjalani pertandingan ganda kedua sejak Serena kembali ke WTA Tour setelah hampir empat tahun absen. Mereka menghadapi Maya Joint dan Chan Hao-Ching dalam pertandingan yang berlangsung hingga set penentuan.

Sebelumnya, Venus dan Serena juga tampil bersama di Cincinnati. Pertandingan tersebut menjadi penampilan pertama mereka sebagai pasangan sejak AS Open 2022 ketika keduanya kalah dari Marta Kostyuk dan Peyton Stearns.

 

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